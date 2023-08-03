«Это честный и открытый бизнес. Все прозрачно – это правильный путь развития». Президент 2Drots Некит о преимуществах медиафутбола над профессиональным

Никита Панасюк ответил, в чем преимущества медийного футбола над профессиональным.

– Медиафутбол постоянно противопоставляет себя профессиональному. Чем вы лучше?

– Две главные причины. Первая: мне нравится, что это честный бизнес. Все наши просмотры, люди, которые приходят на стадионы, – мы за это получаем деньги. Никто просто так не вливает в нас бюджеты. Все прозрачно – это правильный путь развития.

Второе: открытость. Человек следит за нашей командой и узнает все из первых уст: от игроков, тренера, от нас с Женей.

– Ты веришь, что 2Drots будет так же популярен, как «Зенит» и «Спартак»?

– Думаю, да. Потому что мы уже где-то рядом, а по каким-то показателям – выше. Только эти команды существуют сотню лет, «болеть за «Спартак» переходит от поколения к поколению. Они завоевывали чемпионства и влюбляли игрой – мы сейчас занимаемся тем же самым. Только прошло намного меньше времени.

– Вы снова в Кубке. Какая задача?

– Задача максимум – это, конечно, дойти до команды РПЛ. Почувствовать этот накал именно в официальных соревнованиях, – сказал президент 2Drots.

2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью