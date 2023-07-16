Василий Уткин: «Как зрелище Суперкубок рядом не валялся с финалом МФЛ. Все чаще бюджетное кино бьет блокбастер»

Василий Уткин сравнил Суперкубок России с финалом Winline Медиалиги.

«И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.

Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьет блокбастер», – написал Василий.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» победил ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

2Drots встречались с «Родиной Медиа» в финале Медиалиги. Команда Текилы и Тарасова обыграла 2D (3:1).

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили