Василий Уткин: «Как зрелище Суперкубок рядом не валялся с финалом МФЛ. Все чаще бюджетное кино бьет блокбастер»
Василий Уткин сравнил Суперкубок России с финалом Winline Медиалиги.
«И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.
Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьет блокбастер», – написал Василий.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» победил ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).
2Drots встречались с «Родиной Медиа» в финале Медиалиги. Команда Текилы и Тарасова обыграла 2D (3:1).
«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили
о чем он вообще?
ну, как зрелище мне лично больше понравился ВУ в костюме Астерикса...или Обеликса? ну, где пузо с рогами...
вот это зрелище