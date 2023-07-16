Василий Уткин: «Как зрелище Суперкубок рядом не валялся с финалом МФЛ. Все чаще бюджетное кино бьет блокбастер»

Теги ЦСКА Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Василий Уткин сравнил Суперкубок России с финалом Winline Медиалиги.

«И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.

Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьет блокбастер», – написал Василий.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» победил ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

2Drots встречались с «Родиной Медиа» в финале Медиалиги. Команда Текилы и Тарасова обыграла 2D (3:1).

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

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18 комментариев

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IlyaGrain
Не, ну вчера сам футбол был конечно отвратный, но медиалига в целом то ещё хуже 🤷🏻‍♂️
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belikovda.90
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Ответ IlyaGrain
Не, ну вчера сам футбол был конечно отвратный, но медиалига в целом то ещё хуже 🤷🏻‍♂️
Посмотрел я финал 2 дротс против Тарасова. Хуже матча нет Дно Ничего не умеют, только быковать на поле Бестолеовая лёгкая атлетика
+17
-4
+13
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s_kapa
Бывает кино паршивое конечно, но это не значит, что люди будут смотреть чужое хоум видео. Хотя...
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Nick Crosier
Медиафутбол это сблев. Рассчитан он не на спорт,а на шоу. Это как рестлинг, еоторый WWE.
+9
-3
+6
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Jeremy Fraser
Так никто не спорит, шоу по умолчанию зрелищнее спорта. Но любители футбола больше любят спорт, а не что-то другое)
+5
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MustOilHelsinki
Если любить шоу, то наверняка человеку понравится больше медиалига. Но я лично люблю футбол, поэтому, не соглашусь с Уткиным) Суперкубок намного интереснее, пусть и содержание вчерашней игры оставляло желать лучшего
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+3
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eyeballerswow
что там, что там, игроки не могут сделать более 3х точных пасов. зрителей на ск больше.
о чем он вообще?
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Спартак Уокер
Это предсезонный матч честно говоря по нему делать выводы как то глупо
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0
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svft
Уткин как царь Мидас, только Уткин. все, к чему он прикасается, пахнет каким-то ...
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IlyaGrain
Ответ belikovda.90
Посмотрел я финал 2 дротс против Тарасова. Хуже матча нет Дно Ничего не умеют, только быковать на поле Бестолеовая лёгкая атлетика
Ну Вася лицо заинтересованное , ему можно 😀
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Фут.Боль
Хвалит своё болото.
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maitrea
А что там интересного в медиалиге? Те же 22 мужика мяч гоняют только менее качественно. Ну разве посмеяться только что.
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Karl_Ivanovich
Медиалига относится к футболу в той же степени в какой Уткин относится к пропаганде здорового питания.
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NIK7478
Дворовый футбол есть дворовый футбол, никакое это не зрелище, Уткин! А все ваши попытки саморекламы какой-то там Медиалиги - смехотворны просто!😬
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AIBOLIT66
не валялся, не валялся...а сколько зрителей было там, о чём написал ВУ? где можно посмотреть статистику...21000 зрителей, в Казани 40000 зрителей...
ну, как зрелище мне лично больше понравился ВУ в костюме Астерикса...или Обеликса? ну, где пузо с рогами...
вот это зрелище
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prus_3
Такое ощущение, что Вася целыми днями из угла в угол ходит с одно лишь мыслью: "Где бы еще нагадить?" Быстренько кучу навалит и дальше ходит, размышляет.
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