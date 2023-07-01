Только матч «Спартак» – ЦСКА собрал в Москве больше зрителей в РПЛ в этом году, чем финал Медиалиги в «Лужниках»

Теги Спартак ЦСКА Лужники премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Fan ID Родина Москва 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Лишь один московский матч РПЛ собрал в этом году больше зрителей, чем финал Медиалиги.

2Drots и «Родина Медиа» играют в эти минуты (0:1, второй тайм) в «Лужниках». На стадионе присутствуют 21 643 зрителя.

Во второй части сезона РПЛ только дерби «Спартак» – ЦСКА 21 мая собрало больше болельщиков – ту игру на «Открытие Банк Арене» посетили 24 679 человек.

Отметим, что для посещения матчей Winline МФЛ, в отличие от Премьер-лиги, не требуется Fan ID.

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11 комментариев

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bedLaM
Ну как бы не новость вообще, не было бы фан уйди, стадион был бы полным.
Если в медиалиге ввести фан уйди не факт что там вообще будут зрители.
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avcgloronalduMU
фан айди решает
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Pucheslav
Зачем им нужны были Лужники если он собрали только 21 тысячу ?
+6
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Streetbor
зачем сравнивать посещаемость под надзором и свободным входом.
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Pucheslav
Ответ Streetbor
зачем сравнивать посещаемость под надзором и свободным входом.
на Лужниках под надзором на финале кубка больше посещаемость
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Роберт ЛеванГОЛьски
Ну тут причина понятна, не понятно что с этим делать будут те кто принял этот закон
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Mohnatiy
Казалось бы, при чём здесь ФанУйди?...
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giallo-verde
Некорректно сравнивать матчи с фан-ID и без него. Без фан-ID было бы намного больше зрителей и не только в матче между Спартаком и ЦСКА.
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