Только матч «Спартак» – ЦСКА собрал в Москве больше зрителей в РПЛ в этом году, чем финал Медиалиги в «Лужниках»

Лишь один московский матч РПЛ собрал в этом году больше зрителей, чем финал Медиалиги.

2Drots и «Родина Медиа» играют в эти минуты (0:1, второй тайм) в «Лужниках». На стадионе присутствуют 21 643 зрителя.

Во второй части сезона РПЛ только дерби «Спартак» – ЦСКА 21 мая собрало больше болельщиков – ту игру на «Открытие Банк Арене» посетили 24 679 человек.

Отметим, что для посещения матчей Winline МФЛ, в отличие от Премьер-лиги, не требуется Fan ID.