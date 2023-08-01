Федос о непопадании в заявку «Амкала» в Кубке: «Конечно, я расстроился. Но разумом понимаю, что все логично»

Федос расстроен непопаданием в заявку «Амкала» на матч Фонбет Кубка России.

На протяжении 3-го сезона и BetBoom МКС-2023 Федор Маслов был основным голкипером. Новые игроки Владимир Мухин и Алексей Гамидов, которые попали в заявку, присоединились к медиакоманде перед Кубком России.

«Почему я не в заявке? Мне кажется, это надо спрашивать у тренерского штаба. По ощущениям я, наверное, сейчас третий вратарь «Амкала».

Я буду тренироваться. Я по-прежнему буду с кайфом ходить играть в футбол, если мне будут давать такую возможность. Но я прекрасно понимаю, что сейчас нужен результат. Всем нужен результат.

Не зря же мы подписали Володю Мухина – прекраснейшего человека, который всю жизнь отыграл в профессиональный футбол во Второй лиге.

Я думаю, что все будет хорошо. Мне кажется, все логично, все нормально. Приехал поснимать контентик. Уже завтра утром на канале «Федос» будет небольшой видос с первого матча «Амкала» в Кубке России.

Конечно, я немного расстроился. Я разумом понимаю, что все логично. Я понимаю тренерский штаб. На месте тренерского штаба я бы принял такое же решение.

Но при этом ты держишь в голове, что логично, если в заявке будет Леха и Муха, но когда по факту узнаешь, что не в заявке, все равно грустно, потому что какая-то надежда внутри жила. Хотелось бы.

Все ожидаемо, но расстройство присутствует. И это, наверное, хорошо», – сказал голкипер «Амкала».

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Пути регионов. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

Итоговая заявка «Амкала» на матч в Кубке. Попали Прокоп и Млечный, но нет Федоса