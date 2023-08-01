Орещук об «Амкале» в Кубке: «У них большой шанс пройти дальше. Это яркая команда Медиалиги, а «Знамя» – серая во Второй»

Роман Орещук высказался о матче «Амкала» в первом раунде Фонбет Кубка России-2023/24.

– Сегодня свой путь в Кубке России начинает « ». Как вы думаете, сможет ли медиафутбольный клуб пройти дальше?

– Я думаю, что сегодня «Амкал» даст бой «Знамя Ногинск».

– Почему?

– Я видел эту команду («Знамя Ногинск»), средняя, серая. Ничего там сверхъестественного нет. «Амкал» такого же плана. Но, как говорится, «Амкал» – яркая команда , а «Знамя Ногинск» – серая во Второй лиге.

Будут играть две равные команды, и у «Амкала» очень большой шанс пройти дальше. Вот там «Амкалу» будет сложнее.

– Как бы думаете, какая команда из Медиалиги пройдет дальше остальных?

– У всех трех команд есть шанс выйти в следующий раунд, но уже в нем они попадут на соперников из «Золотой группы», а это уже другой уровень клубов, бюджетов.

Наверное, какая-то команда и пройдет в третий этап. Как по мне, во втором этапе для медиакоманд все закончится, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Кубке России. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

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