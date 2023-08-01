Дьяков о медиакомандах в Кубке: «Больше шансов у 2Drots. Они выиграли два сезона МФЛ, МКС и победили ЦСКА»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Виталий Дьяков Амкал Московский Кубок Селебрити Знамя Ногинск 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Виталий Дьяков высказался перед матчем Фонбет Кубке России «Амкал» – «Знамя Ногинск».

– Сложно сказать, кто фаворит в этом матче. По идее, фаворитом должна быть команда из профессионального футбола. Все-таки люди тренируются профессионально пять дней в неделю, проходят сборы и хотят заиграть в футбол на уровне Первой или даже премьер-Лиги.

Но, как показал прошлый розыгрыш Кубка, команды из медиафутбола могут соперничать с командами Второй лиги. Если у «Знамя Ногинск» будет не тот настрой, то, конечно, у них возникнут проблемы.

Все-таки такие медиакоманды, как «Амкал», 2Drots, «Родина Медиа» перешли на профессиональный уровень подготовки. Конечно, у них бывают и двухразовые тренировки, и какие-то короткие сборы.

Они уже потихоньку-потихоньку приходят в профессиональный футбол. Я думаю, в следующем году какая-то из медиакоманд заявится уже во второй дивизион.

– Скажите, если профессиональная команда проигрывает медиакоманде – это унижение для профессиональной команды?

– Ну, я думаю, что да. По сути, в медиакомандах играют прошедшие футбольные академии футболисты, но не заигравшие на каком-нибудь уровне. Есть ребята постарше, которые проиграли во Второй и Первой лигах.

Либо такие, как мы, которые поиграли в РПЛ, но уже закончили карьеру. Поэтому, естественно, команде профессионального уровня поигрывать медиакоманде не очень приятно, будут разговоры. Если вы проигрываете медиаклубам, то о большом футболе не стоит думать.

– Какая из трех медиакоманд пройдет дальше всех?

– Да любая может пройти. Конечно, как у флагмана медиафутбола, больше шансов у 2Drots, потому что они выиграли два сезона МФЛ, МКС, и прошлый сезон показал, что 2Drots могут играть с командами Второй лиги.

Плюс обыграли ЦСКА. Да, понятно, что это был товарищеский матч. Но это все равно ЦСКА Москва, – сказал экс-игрок «БроукБойз», «Козлов», а ныне защитник «Денег».

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2 комментария

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Alexander Kalaboutin
Да и спонсор больше занёс
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Александр Четвериков
Выиграли ЦСКА который играл на чиле ну раслабоне, а привозносят как будто основу выйграли
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