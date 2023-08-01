Дьяков о медиакомандах в Кубке: «Больше шансов у 2Drots. Они выиграли два сезона МФЛ, МКС и победили ЦСКА»

Виталий Дьяков высказался перед матчем Фонбет Кубке России «Амкал» – «Знамя Ногинск».

– Сложно сказать, кто фаворит в этом матче. По идее, фаворитом должна быть команда из профессионального футбола. Все-таки люди тренируются профессионально пять дней в неделю, проходят сборы и хотят заиграть в футбол на уровне Первой или даже премьер-Лиги.

Но, как показал прошлый розыгрыш Кубка, команды из медиафутбола могут соперничать с командами Второй лиги. Если у «Знамя Ногинск» будет не тот настрой, то, конечно, у них возникнут проблемы.

Все-таки такие медиакоманды, как « », 2Drots, « » перешли на профессиональный уровень подготовки. Конечно, у них бывают и двухразовые тренировки, и какие-то короткие сборы.

Они уже потихоньку-потихоньку приходят в профессиональный футбол. Я думаю, в следующем году какая-то из медиакоманд заявится уже во второй дивизион.

– Скажите, если профессиональная команда проигрывает медиакоманде – это унижение для профессиональной команды?

– Ну, я думаю, что да. По сути, в медиакомандах играют прошедшие футбольные академии футболисты, но не заигравшие на каком-нибудь уровне. Есть ребята постарше, которые проиграли во Второй и Первой лигах.

Либо такие, как мы, которые поиграли в РПЛ, но уже закончили карьеру. Поэтому, естественно, команде профессионального уровня поигрывать медиакоманде не очень приятно, будут разговоры. Если вы проигрываете медиаклубам, то о большом футболе не стоит думать.

– Какая из трех медиакоманд пройдет дальше всех?

– Да любая может пройти. Конечно, как у флагмана медиафутбола, больше шансов у 2Drots, потому что они выиграли два сезона МФЛ, , и прошлый сезон показал, что 2Drots могут играть с командами Второй лиги.

Плюс обыграли ЦСКА. Да, понятно, что это был товарищеский матч. Но это все равно ЦСКА Москва, – сказал экс-игрок «БроукБойз», «Козлов», а ныне защитник «Денег».