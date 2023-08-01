Итоговая заявка «Амкала» на матч в Кубке. Попали Прокоп и Млечный, но нет Федоса

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Владимир Лобкарев Владимир Мухин Никита Дубчак Анатолий Катрич Антон Гооге Руслан Имаев Амкал Илья Шурыгин Евгений Маричев Знамя Ногинск Федор Маслов Winline Медиалига Карат Прокоп Млечный Арсений Левшук Эрик Товмасян «Дуб» Кирилл Дубников Антон Петровский Дмитрий Кузькин Михаил Долгушин Алексей Гамидов Медиафутбол

«Амкал» показал итоговый заявочный лист на матч в первом раунде Кубка России-2023/24.

Вратари: Владимир Мухин, Алексей Гамидов.

Защитники: Укол, Кузя, Имай, Шурыга, Долгушин, Левшук.

Полузащитники: Прокоп, Дубчак, Лобкарев, Эрик, Катрич, Млечный, Маричев.

Нападающие: Карат, Дуб, Гооге.

В заявку не попал голкипер Федос.

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Пути регионов. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

Фото: телеграм-канал «Амкала»

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9 комментариев

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Marcus-light
Вот это имена. Я не дед, но, блин, что за собрание кукутиков?

ПС: прошу прощения, не обратил внимания на картинку, заявка в норма. Автор - через месяц дуй в школу, с третий попытки надо закончить девятый класс
+16
0
+16
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museum
Клички как у питомцев из приюта бездомных животных.
+10
0
+10
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Aleksandr Baskakov
Ну нет и нет ,зачем об этом писать
+3
0
+3
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Сергей Ефимов
Тут вопрос вообще к автору Спортса.
Амкал выложил состав пофамильно, без всяких этих кличек/ников.
К чему это перепечатывание с кличками.
+2
0
+2
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Егор Крид58
............ что ж теперь делать? как же без Федоса? они же без него, не дойдут до финала.
+1
0
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damondiamond
интересные фамилии у людей
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Андрей Томинов
Кто такая Федоса???
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Karel
Ответ Marcus-light
Вот это имена. Я не дед, но, блин, что за собрание кукутиков? ПС: прошу прощения, не обратил внимания на картинку, заявка в норма. Автор - через месяц дуй в школу, с третий попытки надо закончить девятый класс
Прокоп, Федос, Млечный... Песня бразильская, а не суровая Россия ))
В заявке также Эрик, а не какой-то Товмасян..
Кузя, а не какой-то скучный Дмитрий Кузькин )
Ну и Укол, Шурыга...
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M_i_t_y_a
Ответ Marcus-light
Вот это имена. Я не дед, но, блин, что за собрание кукутиков? ПС: прошу прощения, не обратил внимания на картинку, заявка в норма. Автор - через месяц дуй в школу, с третий попытки надо закончить девятый класс
Да какой девятый класс? Там бы началку закончить
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