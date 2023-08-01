Итоговая заявка «Амкала» на матч в Кубке. Попали Прокоп и Млечный, но нет Федоса

«Амкал» показал итоговый заявочный лист на матч в первом раунде Кубка России-2023/24.

Вратари: Владимир Мухин, Алексей Гамидов.

Защитники: Укол, , Имай, Шурыга, Долгушин, .

Полузащитники: , Дубчак, Лобкарев, , Катрич, , Маричев.

Нападающие: , Дуб, Гооге.

В заявку не попал голкипер Федос.

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Пути регионов. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

Фото: телеграм-канал « »