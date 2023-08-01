Итоговая заявка «Амкала» на матч в Кубке. Попали Прокоп и Млечный, но нет Федоса
«Амкал» показал итоговый заявочный лист на матч в первом раунде Кубка России-2023/24.
Вратари: Владимир Мухин, Алексей Гамидов.
Защитники: Укол, Кузя, Имай, Шурыга, Долгушин, Левшук.
Полузащитники: Прокоп, Дубчак, Лобкарев, Эрик, Катрич, Млечный, Маричев.
Нападающие: Карат, Дуб, Гооге.
В заявку не попал голкипер Федос.
Сегодня «Амкал» начнет выступление в Пути регионов. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».
Фото: телеграм-канал «Амкала»
ПС: прошу прощения, не обратил внимания на картинку, заявка в норма. Автор - через месяц дуй в школу, с третий попытки надо закончить девятый класс
Амкал выложил состав пофамильно, без всяких этих кличек/ников.
К чему это перепечатывание с кличками.
В заявке также Эрик, а не какой-то Товмасян..
Кузя, а не какой-то скучный Дмитрий Кузькин )
Ну и Укол, Шурыга...