Тренер «Знамени» Бычков: «От медийности у «Амкала» только болельщики и сам руководитель»

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Георгий Бычков высказался перед предстоящим матчем с «Амкалом» в Фонбет Кубке России.

«В «Амкале» собрана профессиональная команда. От медийности там только большое количество болельщиков, которые их поддерживают, и сам руководитель (Герман – Sports.ru).

А что касается самого футбола, там есть ребята очень неплохого качества, они легко бы смогли играть во Второй лиге, а возможно, и выше», – сказал главный тренер «Знамя Ногинск» в интервью «Матч ТВ».

«Может быть, у нас будут дополнительные премиальные за победу над «Амкалом», – добавил спортивный директор клуба Ренат Янбаев.

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Пути регионов. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

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1 комментарий

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AuroraBorealis
Знамя бычков )))
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