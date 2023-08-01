Хлусевич о Медиалиге: «Бред. Это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча»

Теги Спартак премьер-лига Россия регби-7 Георгий Джикия Александр Соболев Даниил Хлусевич Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Даниил Хлусевич высказал мнение о медиафутболе и Winline Медиалиге.

«Мое отношение к медиафутболу? Я не знаю, говорить это или нет. Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.

Я максимально негативно к нему отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас. Никогда с Соболевым и Джикией об этом не говорили.

Мне больше нравится регби, чем медиафутбол. Честно. Я был первый раз на матче, мне очень понравилось регби. Лучше туда сходить, чем на медиафутбол», – сказал полузащитник «Спартака».

Георгий Джикия и Александр Соболев – президенты медиафутбольного клуба «Бей Беги», который участвует в Winline Медиалиге.

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22 комментария

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Viktor
Адекватный футболист, большая редкость в наше время.
+73
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Caniball
Наконец-то какой-то футболист высказался в духе большинства юзеров Спортса.
Тут тоже Медиалигу не жалуют, хотя новости про нее постоянно.
+43
-2
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Spaten
А ещё лучше погонять мяч во дворе, чем ходить на это смотреть. Начинали бы сразу с оскорблений и драки, может и до футбола не дошло бы)
+14
-1
+13
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валя_стакан
Ответ QWertY
Медиалигу смотрят, значит людям интересно. Я вот тоже удивляюсь с тех, кто смотрит нашу днищенскую РПЛ, когда есть топовые лиги, но если людям нравится, то почему бы и нет!?
По твоей логике все должны смотреть только самую сильную лигу на текущий момент и болеть за самую сильную команду в ней.
+8
-3
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Dan Kennedy
Хлус легенда, туда их этих медиафутболистов. Главное чтобы Соболев не подкатился после такого в Даниила, он может.
+4
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FNT
Медиалига - это такой баттл-рэп от футбола: ярко вспыхнула и будет затухать. Полным было бы сходство, если бы в баттлах участвовали люди без слуха, чувства ритма и со словарным запасом на уровне среднего школьника.
+4
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QWertY
Ответ валя_стакан
По твоей логике все должны смотреть только самую сильную лигу на текущий момент и болеть за самую сильную команду в ней.
Нет, по моей логике нужно смотреть то, что нравится. Если нравится Медиалига - смотри. Если РПЛ -смотри ее. Но не фанатам РПЛ говорить, что Медиалига дно, тогда как РПЛ сама днище на фоне других чемпионатов
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Гамид Абакаров
а можно поконкретнее? лига может себе позволить эксперименты, красный мяч (гол за два) может быть на любителя, но чистое время это сказка. никаких долбанных затягивание из-за которых невозможно смотреть футбол.
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dimonivanov
Джикия сейчас объяснит как любить медиафутбол
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Дмитрий Дашковский
Согласен не разу не смотрел этот бред
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Dinamik1
Медио это больные н голову.Их фишка дурковать на публику и от этого кайфавать.
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Дмитрий Дашковский
Медиафктбол, попмма может скоро будет медияпорно или медиявойна
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Vadim Medvedev
Ответ Spaten
А ещё лучше погонять мяч во дворе, чем ходить на это смотреть. Начинали бы сразу с оскорблений и драки, может и до футбола не дошло бы)
к РПЛ (и даже к АПЛ) это тоже применимо
лучше погонять мяч самому, чем на это смотреть.
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belikovda.90
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Ответ QWertY
Медиалигу смотрят, значит людям интересно. Я вот тоже удивляюсь с тех, кто смотрит нашу днищенскую РПЛ, когда есть топовые лиги, но если людям нравится, то почему бы и нет!?
Люди и порнуха смотрят и камеди, и ЧБД, и Дзюбу со Слуцким, и Малахова, и Хардокр

Все эти шоу впитала Медиалига.

Любит наш народ всякое г.
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Роман Комаров
Ответ QWertY
Медиалигу смотрят, значит людям интересно. Я вот тоже удивляюсь с тех, кто смотрит нашу днищенскую РПЛ, когда есть топовые лиги, но если людям нравится, то почему бы и нет!?
я согласен медиа лига это хрень
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Vadim Medvedev
Ответ Дмитрий Дашковский
Согласен не разу не смотрел этот бред
не читал, но осуждаю?
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