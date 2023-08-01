Хлусевич о Медиалиге: «Бред. Это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча»
Даниил Хлусевич высказал мнение о медиафутболе и Winline Медиалиге.
«Мое отношение к медиафутболу? Я не знаю, говорить это или нет. Я очень плохо отношусь к этому футболу, потому что это издевательство над футболом: в этих правилах, в смене мяча. Это бред.
Я максимально негативно к нему отношусь. Мне не интересен вообще медиафутбол. Именно то, что происходит сейчас. Никогда с Соболевым и Джикией об этом не говорили.
Мне больше нравится регби, чем медиафутбол. Честно. Я был первый раз на матче, мне очень понравилось регби. Лучше туда сходить, чем на медиафутбол», – сказал полузащитник «Спартака».
Георгий Джикия и Александр Соболев – президенты медиафутбольного клуба «Бей Беги», который участвует в Winline Медиалиге.
Тут тоже Медиалигу не жалуют, хотя новости про нее постоянно.
лучше погонять мяч самому, чем на это смотреть.
Все эти шоу впитала Медиалига.
Любит наш народ всякое г.