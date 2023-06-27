Джикия о «Бей Беги» в Кубке России: «Я буду обозначен как игрок «Спартака». Применительно к «ББ» буду зрителем»

В случае попадания «Бей Беги» в Кубок России Георгий Джикия будет простым зрителем.

– Не обидно, что « » не будет играть в Кубке России?

– Мне сказали, что кто займет третье место, тот поедет на Кубок России. Такой информацией я владею.

– Можете представить, что «Спартак» будет играть с «Бей Беги»?

– Нет.

– Вы настолько не верите, что команда «Бей Беги» сможет добрать до решающей стадии?

– Просто если вы будете ознакомлены с регламентом, то мы не имеем права участвовать и как-то находиться в «Бей Беги», когда дело будет касаться «Спартака» и наоборот.

– То есть вы уйдете из «Бей Беги», если такой матч случится?

– Пока я игрок «Спартака».

– Там важная история, необходимо будет подавать заявку, это юрлицо, вы должны быть обозначены как президент клуба «Бей Беги».

– Я буду обозначен как игрок футбольного клуба «Спартак».

– Но там необходимо подать заявку. Применительно к коллективу «Бей Беги» вы кто?

– В данном случае я буду просто зрителем, – рассказал защитник « » и сборной России, а также президент медиафутбольного клуба «Бей Беги».

В матче за 3-е место «Бей Беги» сыграет с «Амкалом». Матч пройдет в «Лужниках» 1 июля.