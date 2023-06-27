Джикия о «Бей Беги» в Кубке России: «Я буду обозначен как игрок «Спартака». Применительно к «ББ» буду зрителем»
В случае попадания «Бей Беги» в Кубок России Георгий Джикия будет простым зрителем.
– Не обидно, что «Бей Беги» не будет играть в Кубке России?
– Мне сказали, что кто займет третье место, тот поедет на Кубок России. Такой информацией я владею.
– Можете представить, что «Спартак» будет играть с «Бей Беги»?
– Нет.
– Вы настолько не верите, что команда «Бей Беги» сможет добрать до решающей стадии?
– Просто если вы будете ознакомлены с регламентом, то мы не имеем права участвовать и как-то находиться в «Бей Беги», когда дело будет касаться «Спартака» и наоборот.
– То есть вы уйдете из «Бей Беги», если такой матч случится?
– Пока я игрок «Спартака».
– Там важная история, необходимо будет подавать заявку, это юрлицо, вы должны быть обозначены как президент клуба «Бей Беги».
– Я буду обозначен как игрок футбольного клуба «Спартак».
– Но там необходимо подать заявку. Применительно к коллективу «Бей Беги» вы кто?
– В данном случае я буду просто зрителем, – рассказал защитник «Спартака» и сборной России, а также президент медиафутбольного клуба «Бей Беги».
В матче за 3-е место «Бей Беги» сыграет с «Амкалом». Матч пройдет в «Лужниках» 1 июля.
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