Александр Соболев: «Я был боевой парень в детстве. В 4-м классе докопались – я решил, что если драка неизбежна, бить надо первым»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев рассказал, как реагировал на шутки над своими зубами в детстве.

– Комплексы были?

– Вообще не было. Брекеты поставил только потому, что зубы портились.

– В детстве не обижали?

– Я вообще к этому ровно отношусь. Георгий Джикия шутит, что у меня граната во рту взорвалась (смеется).

Я в детстве был боевой парень, да и сейчас тоже. Поэтому, возможно, меня просто боялись стебать за зубы.

Я часто дрался в детстве. В 4-м классе ко мне подошли 4-5 человек, докопались. Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается).

Меня жестко прессовали. Я одному с ноги бью в грудь, разворачиваюсь и убегаю. Не догнали, – сказал форвард «Спартака» и президент медиафутбольного клуба «Бей Беги».

52 комментария

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Фарид Харисов
«я решил, что если драка неизбежна, нырять нужно первым. правда судьи рядом не было, поэтому меня просто запинали ногами»
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леннорыч-абрамович
а потом выяснилось, что та девочка, которую в детстве первым избил Соболев, просто хотела спросить у него, как пройти в дельфинарий.
+61
-16
+45
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Overkiller
"Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается)"

Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"???

- Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили?
- Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна!

Вот так что ли это работает?

Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
+41
-11
+30
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Паровоз19
по заветам одного императора
+17
-3
+14
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Кирилл Захаров
Где-то я эту фразу слышал )
+16
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London-D
Ответ Roman Araslanov
«я решил, что если драка неизбежна, бить надо первым» В Соболева путин вселился?
А до него этого выражения не существовало, по вашему?
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Алена Нахо
А бабушке в аптеке тоже двинул?
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SMART789
если драка неизбежна надо падать и выпрашивать пенальти
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Нейтральный критик
Ответ Overkiller
"Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается)" Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"??? - Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили? - Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна! Вот так что ли это работает? Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
Что за вопрос? Если не раз участвовал в драке или видел со стороны, то вполне разберешься – кто, через сколько реплик и от какого персонажа огребет. Привет из 90-х.
+9
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Magico!
Ответ Overkiller
"Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается)" Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"??? - Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили? - Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна! Вот так что ли это работает? Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
НА самом деле человек прекрасно чувствует в подобной ситуации - когда всё закончится перепалкой, а когда к тебе подходят за попыткой втащить.
И вот в такой ситуации можешь конечно подождать когда тебе первому втащат. А могут и ножом например ткнуть.
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red hikkikomori
Ответ Алена Нахо
А бабушке в аптеке тоже двинул?
Я аж всхрюкнул от смеха с этого коммента 🤣
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Игорь М.
Ответ WhatZ
Подскажите, почему вы коверкаете мужские имена в стиле женских? Это у вас детская травма? Вы хотели расти девочкой, но родители и общество заставили быть мальчиком? Или вас в садике/школе называли девчачьим именем? P.S. Вам бы проработать свои травмы с психологом...
Я готов с ним поработать. 1500 рублей за первую консультацию, 2 тысячи за каждую следующую
+2
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WhatZ
Ответ Карпов Стас
Во Фарида лепит...
Подскажите, почему вы коверкаете мужские имена в стиле женских? Это у вас детская травма? Вы хотели расти девочкой, но родители и общество заставили быть мальчиком? Или вас в садике/школе называли девчачьим именем?
P.S. Вам бы проработать свои травмы с психологом...
+4
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Иван Шумков
Яйца показывать тоже по понятиям, если неизбежно, то показывай первым, или как?
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crazy_elky
Бабушка, которой Соболев денег предложил, также подумала :)
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Константин Орлов
Завязывай с этим, Саша.Ты уже не в 4-м классе.И яйца тоже прилюдно показывать больше не стоит.
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Shuller18
Сказал симулянт и истеричка.
Ты это Роше скажи, который пол тайма бегал за Карасёвый в истерике и мастурбировал на все камеры!
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BERD7
в 4 ом классе 4-5 человека? Ты что нюхал ? Все дрались в этот период жизни. Д я вообще считаю его е.нутым человеком вот и доказательство
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Artie Bukko
Ответ Overkiller
"Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается)" Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"??? - Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили? - Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна! Вот так что ли это работает? Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
в прикольном мире вы живёте, если реально не понимаете) завидую
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xomamb
он и сейчас такой - если надо падать, падает первым
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Alexander Lyakhov
Когда такое говорит Соболев, хрен бы с ним. Плохо, когда люди с такими "правилами жизни" получают власть.
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Tun
Ответ Overkiller
"Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается)" Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"??? - Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили? - Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна! Вот так что ли это работает? Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
Хоть и не фанат данного персонажа и известных событий, все же бывают в жизни моменты, когда драка неизбежна. Если у вас не было - отлично
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Maxim I
боевой дельфин, получается)
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Hunt13
Ответ Magico!
НА самом деле человек прекрасно чувствует в подобной ситуации - когда всё закончится перепалкой, а когда к тебе подходят за попыткой втащить. И вот в такой ситуации можешь конечно подождать когда тебе первому втащат. А могут и ножом например ткнуть.
Блин, объяснять простые вещи моралистам спортса, это очень сложно. Тут же все против насилия, и если им ударят по правой щеке, они подставят левую) Как будто детьми никогда не были. вообще не понимаю как они выжили в этом мире)
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Artie Bukko
Ответ Алена Нахо
А бабушке в аптеке тоже двинул?
ну там рили неизбежно было
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