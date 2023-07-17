Александр Соболев: «Я был боевой парень в детстве. В 4-м классе докопались – я решил, что если драка неизбежна, бить надо первым»
Александр Соболев рассказал, как реагировал на шутки над своими зубами в детстве.
– Комплексы были?
– Вообще не было. Брекеты поставил только потому, что зубы портились.
– В детстве не обижали?
– Я вообще к этому ровно отношусь. Георгий Джикия шутит, что у меня граната во рту взорвалась (смеется).
Я в детстве был боевой парень, да и сейчас тоже. Поэтому, возможно, меня просто боялись стебать за зубы.
Я часто дрался в детстве. В 4-м классе ко мне подошли 4-5 человек, докопались. Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается).
Меня жестко прессовали. Я одному с ноги бью в грудь, разворачиваюсь и убегаю. Не догнали, – сказал форвард «Спартака» и президент медиафутбольного клуба «Бей Беги».
Как вот эти все отбитые наглухо люди решают что "драка неизбежна"???
- Подсудимый, вы зачем потерпевшему череп проломили?
- Ну он закурить спросил и тут я понял что драка неизбежна!
Вот так что ли это работает?
Это, кстати, и в отношении известных событий последних 500+ дней вопрос тоже.
И вот в такой ситуации можешь конечно подождать когда тебе первому втащат. А могут и ножом например ткнуть.
P.S. Вам бы проработать свои травмы с психологом...