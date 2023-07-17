Александр Соболев: «Я был боевой парень в детстве. В 4-м классе докопались – я решил, что если драка неизбежна, бить надо первым»

Александр Соболев рассказал, как реагировал на шутки над своими зубами в детстве.

– Комплексы были?

– Вообще не было. Брекеты поставил только потому, что зубы портились.

– В детстве не обижали?

– Я вообще к этому ровно отношусь. шутит, что у меня граната во рту взорвалась (смеется).

Я в детстве был боевой парень, да и сейчас тоже. Поэтому, возможно, меня просто боялись стебать за зубы.

Я часто дрался в детстве. В 4-м классе ко мне подошли 4-5 человек, докопались. Я тогда решил, что если драка неизбежна, бить надо первым (улыбается).

Меня жестко прессовали. Я одному с ноги бью в грудь, разворачиваюсь и убегаю. Не догнали, – сказал форвард « » и президент медиафутбольного клуба « ».