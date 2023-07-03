Александр Соболев: «Если бы я, Селихов, Джикия и Промес сыграли за «Бей Беги», нас бы хейтили»

Александр Соболев объяснил, почему не сыграл в третьем сезоне Winline Медиалиги.

«Изначально была небольшая договоренность со « ». Мы спросили, и нам подтвердили, что можно будет сыграть.

Но потом в целях нашей безопасности сами понимали, что, конечно, не стоит играть.

Если бы мы играли – , , Джикия и я – то нас бы потом хейтили за то, что мы играем. Конечно, хотелось сыграть», – сказал Соболев.

«Бей Беги» Соболева и дошел до полуфинала третьего сезона . В матче за 3-е место команда уступила «Амкалу» (0:1).