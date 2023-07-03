Александр Соболев: «Если бы я, Селихов, Джикия и Промес сыграли за «Бей Беги», нас бы хейтили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев объяснил, почему не сыграл в третьем сезоне Winline Медиалиги.

«Изначально была небольшая договоренность со «Спартаком». Мы спросили, и нам подтвердили, что можно будет сыграть.

Но потом в целях нашей безопасности сами понимали, что, конечно, не стоит играть.

Если бы мы играли – Промес, Селихов, Джикия и я – то нас бы потом хейтили за то, что мы играем. Конечно, хотелось сыграть», – сказал Соболев.

«Бей Беги» Соболева и Георгия Джикии дошел до полуфинала третьего сезона Winline Медиалиги. В матче за 3-е место команда уступила «Амкалу» (0:1).

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13 комментариев

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Jovana Jovičić
Он ведь серьезно думает, что его хейтят просто так?
+16
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+14
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КБ Сергей
И правильно бы делали. Однако, вас будут хейтить и так, ибо своим поведением, как минимум, Соболев и Джикия, заслуживают хороших триндюлей и от болельщиков и от руководства.
+11
-2
+9
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Faust Doc
Д’Артаньян да если бы я стреляла в вас! Вы бы уже были мертвы!
Гы гы гы
+5
-1
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Winfated
За Спартак выкладывайтесь и играйте среди профи!! (Вы ведь профи и ЗП получается как профи). Хотели они сыграть... А потом будут еле ноги волочить и говорить что устали, сезон тяжелый, много матчей сыграли и прочее. Хртьфу... Конечно хейтили бы! Вы против кого играть то собирались выйти? Против блогеров и разных не пробившихся в футбол напыщенных бездарей и клоунов, которые там просто бабки подзарабатывают пока дают? Вам то это нафига? Выходите играйте против других профессионалов в РПЛ и Кубке России и рвите их. Позорники, то в важных матчах играют как будто устали от футбола, то прям хотели в Медиалиге всратой сыграть.
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antiginer
Вам дай один раз сыграть за этот цирк,потом полсезона слушать нытье про безперерыва и плотныйграфик)))
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Самозанятый
Ответ Доктор Верховцев
Ты — противный дельфин, Селихов — хреновый вратарь, Джикия — жирный привозила, Промес — наркодилер, который хотел убить своего брата. Вас и так никто не любит.
Ну про Селихова зря вы так. Не без спадов, но в целом на нынешнем безрыбье вполне приличный вратарь. Уж точно сильнее распиаренного Ломаева и прочих Агкацевых (как пример, без негатива).
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0
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Доктор Верховцев
Ты — противный дельфин, Селихов — хреновый вратарь, Джикия — жирный привозила, Промес — наркодилер, который хотел убить своего брата. Вас и так никто не любит.
+12
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Новый тренер ФК Спартак
да кому ты нужен , иди играй где хочешь
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Виталий Желтоусов
Вас и так хейтят
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Честный контроль
Не хватило "Бей Беги" короночки Дельфина - красивых прыжков в штрафной.
Придется применять свои навыки в скоро начинающемся чемпионате. Карасев уже чаю попил. ЭСК приготовила таблички с оценкой прыжков 5.0
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Павел Колесников
Абсолютно прав. На то есть свои причины. Если бы были бОльшие успехи в профессиональном спорте, вопросов было бы сильно меньше
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Н.Ф.
Вас и так хейтят.

"Эх ты, босота!", как говорил Глеб Жеглов Вальке Копчёному.
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Winfated
Ответ Доктор Верховцев
Ты — противный дельфин, Селихов — хреновый вратарь, Джикия — жирный привозила, Промес — наркодилер, который хотел убить своего брата. Вас и так никто не любит.
Промес как футболист, на фоне всех вышеперечисленных, просто космического уровня топарь!!
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