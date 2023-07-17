Александр Соболев: «Если бы не жена, я бы в «Спартаке» не играл. Мы вместе со времен, когда у меня даже с «Томью» не было контракта»

Александр Соболев рассказал о роли супруги Елены в своей жизни и карьере.

– Ты с женой познакомился в Барнауле?

– Да. Барнаул – такая деревня, где вся молодежь друг друга знает. А мы почему-то друг друга не знали. На Новый год мы пришли в разных компаниях, там и познакомились.

Говорят про деньги, но мы с ней вдвоем идем с самого начала по сегодняшний день. Мы были вместе еще тогда, когда у меня с «Томью» не было контракта. Когда у нас родился ребенок, зарплата у меня была 13 тысяч рублей в месяц. Плюс их еще не платили год.

Хорошо, что человек, который сдавал нам квартиру, был от клуба и пошел нам навстречу. Мы за квартиру не платили. И на подаренные на свадьбу деньги – 60-70 тысяч – мы год жили.

Когда говорят, что жены с нами из-за денег, в моем случае это не та история. Я всегда говорил, что если бы не жена и не ребенок, я бы здесь не сидел. Был бы где-нибудь в Барнауле, это 100 процентов.

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Если бы не моя жена, я бы в «Спартаке» не играл. 1000 процентов, – сказал форвард «Спартака» и президент медиафутбольного клуба « ».