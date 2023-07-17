Александр Соболев: «Если бы не жена, я бы в «Спартаке» не играл. Мы вместе со времен, когда у меня даже с «Томью» не было контракта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Томь девушки и спорт Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев рассказал о роли супруги Елены в своей жизни и карьере.

– Ты с женой познакомился в Барнауле?

– Да. Барнаул – такая деревня, где вся молодежь друг друга знает. А мы почему-то друг друга не знали. На Новый год мы пришли в разных компаниях, там и познакомились.

Говорят про деньги, но мы с ней вдвоем идем с самого начала по сегодняшний день. Мы были вместе еще тогда, когда у меня с «Томью» не было контракта. Когда у нас родился ребенок, зарплата у меня была 13 тысяч рублей в месяц. Плюс их еще не платили год.

Хорошо, что человек, который сдавал нам квартиру, был от клуба и пошел нам навстречу. Мы за квартиру не платили. И на подаренные на свадьбу деньги – 60-70 тысяч – мы год жили.

Когда говорят, что жены с нами из-за денег, в моем случае это не та история. Я всегда говорил, что если бы не жена и не ребенок, я бы здесь не сидел. Был бы где-нибудь в Барнауле, это 100 процентов.

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Если бы не моя жена, я бы в «Спартаке» не играл. 1000 процентов, – сказал форвард «Спартака» и президент медиафутбольного клуба «Бей Беги».

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16 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Санек если так то повезло, счастье дальше в личной жизни.
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Циник Петербургский
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Из Барнаула уехал, а Барнаул из тебя нет
Не стоит так оскорблять город Барнаул ;)
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ЦСКА1960
Новости о Соболеве плавно перекочевали в раздел медиафутбола)) это говорит о том, что как футболист он все, он теперь медиаперсона)
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Owen_the_Simple
Два человека жили год на 60 тысяч? Вот это баснописец!
+8
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pyritanza
Барнау́л. Население города — 623 057 человек
"Барнаул - такая деревня"
Говорит уже как настоящий москвич)
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Саня, в новом сезоне жду отличного выступления лично от тебя!
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pyritanza
Ответ Owen_the_Simple
Два человека жили год на 60 тысяч? Вот это баснописец!
Зависит от того, как питались и чем питались,и от цен на продукты в то время
+1
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Игорь Заварзин
Саша, это так здорово и очень важно! Долгих лет вашему союзу и благополучия вашей семье!
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Owen_the_Simple
Ответ pyritanza
Зависит от того, как питались и чем питались,и от цен на продукты в то время
Свадьба у них была в 2016. 82 рубля в день на человека. Даже если мы представим, что они не покупали средств гигиены, бытовой химии, не оплачивали мобильную связь и интернет, не покупали одежду, не платили за транспорт, досуг, а тратили их только на питание. Не верю, тем более, когда один из них профессиональный спортсмен.
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Павел Ермаков
Ответ Owen_the_Simple
Два человека жили год на 60 тысяч? Вот это баснописец!
В Барнауле и лет 8 назад-легко.
+2
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KOTOV71
Ответ Owen_the_Simple
Два человека жили год на 60 тысяч? Вот это баснописец!
В месяц наверное хотел сказать,мысли" скакуны" формулировать не может.
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