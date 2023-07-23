Егоров о переходе Малкома в «Аль-Хилаль»: «Возможно, он не болван, а грамотный бизнесмен»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Хилаль Малком Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о переходе Малкома в «Аль-Хилаль».

«Зенит» продал Малкома, который теперь россиянин за 60 миллионов евро. Выводы.

Первое: большие траты «Зенита» на топ-футболистов окупаются не только титулами, но и продажами. Взял за 40, платил по 7, потратил 68, забрал золото и 60 миллионов от арабов.

Второе: Малком, как может показаться – удивительно падкий до денег болван. Фактически, человек в 23 года продал часть карьеры ради газовых денег, а в 26 – ради нефтяных. Заработает много, но в истории не останется.

Третье: а, может, Малком просто понимает, что великим ему не быть? И если он отчетливо не хочет болтаться по средним клубам АПЛ за пару миллионов долларов в год и выбирает заработать 100 000 000 долларов в России и Саудовской Аравии, то он не болван он вовсе, а грамотный бизнесмен», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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14 комментариев

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Omega-2
Зачем нас кормят мнением каких-то идиотов?
+24
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Доктор Верховцев
Хватит постить... ну вы в курсе.
+15
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Сергей48
А может болван тот кто это говорит?
+14
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magentrumen
Егоров за еду варится в медиалиге, да?
+6
0
+6
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MAXIMum1
В этом Броукбойз собрались какие-то странные люди. То какой-то Хасатурян про Эраковича, то этот Егоров, один из кучи президентов, про Малкома.
+6
0
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аноним анонимович
спс Спортс а когда будут мнение от Васи Пупкина?
+4
0
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Зелёный гопник
Его мнение очень важно, только кто это ?😅
+3
0
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ZarvuR2020
Очередная манька, думающая что все футболисты обязаны "идти за мечтой". У нас любят ругать футбол, но спортивная журналистика в России - это реальное дно.
+3
0
+3
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Dark.Babysitter
Егоров, играй лучше в ФИФу и не думай о таких сложных вещах, как маркетинг и политика
+2
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Антон Лукашов
Егоров предпочёл остаться в истории, но нищим болваном.
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ZarvuR2020
У Ванька Карпова нормально подгорело от трансфера.
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Сергей Орлов
Тоже мне открытие, бразильцам плевать где играть за большие деньги.
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munhin
Егоров это который завсегдатый передачи на матч тв "Есть тема"? Ну очень интересный эксперт (нет)
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Faust Doc
Кто пиарит этого сказочного...?
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