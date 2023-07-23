Егоров о переходе Малкома в «Аль-Хилаль»: «Возможно, он не болван, а грамотный бизнесмен»

Дмитрий Егоров высказался о переходе Малкома в «Аль-Хилаль».

«Зенит» продал Малкома, который теперь россиянин за 60 миллионов евро. Выводы.

Первое: большие траты «Зенита» на топ-футболистов окупаются не только титулами, но и продажами. Взял за 40, платил по 7, потратил 68, забрал золото и 60 миллионов от арабов.

Второе: Малком, как может показаться – удивительно падкий до денег болван. Фактически, человек в 23 года продал часть карьеры ради газовых денег, а в 26 – ради нефтяных. Заработает много, но в истории не останется.

Третье: а, может, Малком просто понимает, что великим ему не быть? И если он отчетливо не хочет болтаться по средним клубам АПЛ за пару миллионов долларов в год и выбирает заработать 100 000 000 долларов в России и Саудовской Аравии, то он не болван он вовсе, а грамотный бизнесмен», – написал президент медиафутбольного клуба « ».