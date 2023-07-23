Егоров о постере с Дзюбой и Бариновым около стадиона «Спартака»: «И ведь никто не сорвал, не залил краской»
Дмитрий Егоров обратил внимание на постер с игроками «Локо» напротив стадиона «Спартака».
«Интересный ход – повесить Дзюбу и Баринова на стенд у арены «Спартака».
И ведь никто не сорвал, не залил краской. Висит, переманивает фанатов», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Фото: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Это ж что за фанаты у Спартака, если их постером переманить можно?
С каждым постом Егорова понимаешь насколько он «сказочный»
Всем Спортсом )))