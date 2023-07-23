Егоров о постере с Дзюбой и Бариновым около стадиона «Спартака»: «И ведь никто не сорвал, не залил краской»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Дмитрий Баринов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров обратил внимание на постер с игроками «Локо» напротив стадиона «Спартака».

«Интересный ход – повесить Дзюбу и Баринова на стенд у арены «Спартака».

И ведь никто не сорвал, не залил краской. Висит, переманивает фанатов», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Фото: телеграм-канал Дмитрия Егорова

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Очень интересно. Ждем новость, когда он напишет, что сходил покакать. Кстати, кто это?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
кто такой этот Егоров , что за "Бук Бойз" зачем каждый его высер тут публикуют ?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Ширинов
Почему для этих персонажей нельзя отдельную ветку для новостей нельзя сделать? Я не хочу о них читать, или об этой педиалиге
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Кто его сорвёт? Кузьмичи что ли?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
"Переманивают фанатов"
Это ж что за фанаты у Спартака, если их постером переманить можно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ savik-A.M.
кто такой этот Егоров , что за "Бук Бойз" зачем каждый его высер тут публикуют ?
Всё оплачено. Зыбыли повесить стикер "реклама" в заголовке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Дзюба с бананом там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Завтра сам Егоров и сорвёт.
С каждым постом Егорова понимаешь насколько он «сказочный»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Московский болельщик крайне культурный элемент футбольного сообщества!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Интересно он бабки платит чтобы его глупые мысли транслировали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Егоров это говноед?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Eugene88
Очень интересно. Ждем новость, когда он напишет, что сходил покакать. Кстати, кто это?
По сути дела - никто , но читают хором и дружно !
Всем Спортсом )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий