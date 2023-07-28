Хачатурян о потенциальном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Прямо сейчас он не готов к серии А. Воспринимаю со скепсисом»

Артем Хачатурян высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

«Прямо сейчас Захарян не готов к серии А. Его ключевое качество – способность находить баги в игре соперника. Если у соперника есть слабые места в организации, он их всегда найдет и поймет, как обернуть в пользу своей команды.

Но Италия помешена на силе и тактике. Стыки там агрессивнее, их больше, они выматывают. Достаточно немного буквально с партнером не понять друг друга и уже избавиться от мяча вовремя не получится.

У Хвичи, который тоже вряд ли суператлет, получилось по главной причине – скорость. Когда ты быстрый, то не зависишь от партнеров. Может не хватить тебя вначале надолго, но 30 минут в скорости будешь иметь преимущество в любом случае.

Однако Захарян так не бежит. И ему надо будет нагонять атлетизм, что требует приличного времени. К тому же он привык быть художником, а в Италии много алгоритмов, выполнять которые нужно точно, а не примерно. Из-за этого могут возникнуть проблемы в тренировочном процессе.

Если перетерпит, поймет важность алгоритмов и адаптируется к новым игровым идеям, то может круто играть на этом уровне, конечно. Но прямо сейчас воспринимаю этот трансфер со скепсисом», – рассказал спортивный директор « » в интервью Sports.ru.