Хачатурян о потенциальном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Прямо сейчас он не готов к серии А. Воспринимаю со скепсисом»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Хвича Кварацхелия Арсен Захарян БроукБойз Медиафутбол

Артем Хачатурян высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

«Прямо сейчас Захарян не готов к серии А. Его ключевое качество – способность находить баги в игре соперника. Если у соперника есть слабые места в организации, он их всегда найдет и поймет, как обернуть в пользу своей команды.

Но Италия помешена на силе и тактике. Стыки там агрессивнее, их больше, они выматывают. Достаточно немного буквально с партнером не понять друг друга и уже избавиться от мяча вовремя не получится.

У Хвичи, который тоже вряд ли суператлет, получилось по главной причине – скорость. Когда ты быстрый, то не зависишь от партнеров. Может не хватить тебя вначале надолго, но 30 минут в скорости будешь иметь преимущество в любом случае.

Однако Захарян так не бежит. И ему надо будет нагонять атлетизм, что требует приличного времени. К тому же он привык быть художником, а в Италии много алгоритмов, выполнять которые нужно точно, а не примерно. Из-за этого могут возникнуть проблемы в тренировочном процессе.

Если перетерпит, поймет важность алгоритмов и адаптируется к новым игровым идеям, то может круто играть на этом уровне, конечно. Но прямо сейчас воспринимаю этот трансфер со скепсисом», – рассказал спортивный директор «БроукБойз» в интервью Sports.ru.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Надо пробовать в любом в случае, но лучше, конечно, с команды попроще. В Лацио играть не дадут 100%. Если переход в Лацио, то тогда уж классическая аренда. Даже игроки уровня Тони Крооса через это проходили, ничего страшного. Тем более вариантов для аренды найдётся. Другой вопрос что Лацио не та команда, которая будет покупать за 15 Лямов и отдавать в аренду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Внезапно адекватный комментарий.
Спортс, а можно тогда выкладывать комментарии советника президента этих бойзов, а комментарии президента игнорировать?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
а кто это вообще? Артем какой-то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий