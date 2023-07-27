Уткин о потенциальном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Это вопрос вызова. У него нет мотивации»

Василий Уткин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

– Стоит ли ему сейчас идти в «Лацио», готов ли он сейчас к Серии А?

– Я не очень хорошо знаю Серию А. Я думаю, что это вопрос не столько класса игры, сколько вопрос вызова. Очевидно, что у Захаряна, как и у многих других футболистов, его нет.

Вот 2 матча «Зенит» сыграл, лучший футболист – Михаил Кержаков. Все очень просто объясняется, у него есть мотивация. Ему 34, если он не будет выпрыгивать из штанов – его просто не будет. У Захаряна этой мотивации нет, – сказал Уткин в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.