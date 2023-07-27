Уткин о потенциальном трансфере Захаряна в «Лацио»: «Это вопрос вызова. У него нет мотивации»

Теги Зенит Михаил Кержаков Василий Уткин Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Медиафутбол

Василий Уткин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

– Стоит ли ему сейчас идти в «Лацио», готов ли он сейчас к Серии А?

– Я не очень хорошо знаю Серию А. Я думаю, что это вопрос не столько класса игры, сколько вопрос вызова. Очевидно, что у Захаряна, как и у многих других футболистов, его нет.

Вот 2 матча «Зенит» сыграл, лучший футболист – Михаил Кержаков. Все очень просто объясняется, у него есть мотивация. Ему 34, если он не будет выпрыгивать из штанов – его просто не будет. У Захаряна этой мотивации нет, – сказал Уткин в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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6 комментариев

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Аркадий Аркадич
В смысле у Захаряна нет вызова? Он многократный чемпион? Год за годом признается лучшим игроком чемпионата? О ком вообще разговор - об игроке, который провел один(!!!) сезон на более-менее приемлемом уровне. Если с такими вводными уже нет мотивации - нечего ему делать в Италии.
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Hong Kil
Непонятно, зачем этот сериал продлили на второй сезон. Фабула та же самая, ну может главный антигерой теперь Лацио, а не Челси. С другой стороны, что я понимаю в армянских сериалах, я даже турецкие не смотрю.
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[ADO]
Вася подумал, все паразитируют на теме Захаряна, а я чем хуже?! Давай и я наброшу.
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Alexander Baranov
Ответ Аркадий Аркадич
В смысле у Захаряна нет вызова? Он многократный чемпион? Год за годом признается лучшим игроком чемпионата? О ком вообще разговор - об игроке, который провел один(!!!) сезон на более-менее приемлемом уровне. Если с такими вводными уже нет мотивации - нечего ему делать в Италии.
В дно Динамо речи не может идти о кубках и наградах
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