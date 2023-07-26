«Лацио» может отдать Захаряна в аренду и оставить слот легионера не из ЕС для более готового к ЛЧ игрока (Lazio Siamo Noi)

«Лацио» может отдать Арсена Захаряна в аренду другому клубу из Италии в случае его покупки.

Римляне могут оставить свободным слот легионера не из стран Евросоюза для более готового к игрока, как пишет Lazio Siamo Noi.

Среди клубов, куда может быть отдан , называется « ». Отмечается, что игрока такой сценарий устраивает.

« » и « » договариваются о трансфере 20-летнего полузащитника. Сообщалось, что российская команда получит 10+4 миллиона евро за игрока.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, забив 4 гола и сделав 7 ассистов.