«Лацио» может отдать Захаряна в аренду и оставить слот легионера не из ЕС для более готового к ЛЧ игрока (Lazio Siamo Noi)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Динамо Москва Верона Арсен Захарян Футбол

«Лацио» может отдать Арсена Захаряна в аренду другому клубу из Италии в случае его покупки.

Римляне могут оставить свободным слот легионера не из стран Евросоюза для более готового к Лиге чемпионов игрока, как пишет Lazio Siamo Noi.

Среди клубов, куда может быть отдан Захарян, называется «Верона». Отмечается, что игрока такой сценарий устраивает. 

«Лацио» и «Динамо» договариваются о трансфере 20-летнего полузащитника. Сообщалось, что российская команда получит 10+4 миллиона евро за игрока. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, забив 4 гола и сделав 7 ассистов.

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9 комментариев

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kk.abb
Хороший вариант, чтобы привыкнуть к скоростям. Ничего плохого в этом нет, тем более в ту же лигу.
+17
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леннорыч-абрамович
"В Москве найден третий брат Миранчуков. В дело вмешались итальянцы"
Андрей Малахов
+7
-3
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Ебздрогыч
«Лацио» может отдать Захаряна в аренду - например в Зенит
+7
-3
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dArkognan
Ответ kk.abb
Хороший вариант, чтобы привыкнуть к скоростям. Ничего плохого в этом нет, тем более в ту же лигу.
В этом только хорошее. Арсену нужна постоянная практика в европейском футболе. Даже регулярные выходы на замену для него хуже.
+2
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Normic
Лацио просто не будет покупать Захаряна, проблема решена
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argentina10
мне думается Захаряну, как раз, не очень такой вариант, парень не умеет играть со слабыми партнерами и станет опять только нервничать и не показывать свой класс....лучше бы тогда в другой чемп, куда нить в Бельгию или в Швейцарию или еще куда..
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Алексей Гусев
а как они собираются регистрировать трансфер Арсена? купят и в аренду, в надежде что им дадут зарегистрировать на следующий год трансфер? Бред какой то в статье изложен.
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Alex608
Арсен бегиии
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Ktoto_V_Dome
Ответ argentina10
мне думается Захаряну, как раз, не очень такой вариант, парень не умеет играть со слабыми партнерами и станет опять только нервничать и не показывать свой класс....лучше бы тогда в другой чемп, куда нить в Бельгию или в Швейцарию или еще куда..
А кто его в Бельгии ждёт за 15 миллионов?
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