Дидар об участии SD Family в стыках для попадания в МФЛ-4: «Не хочу, чтобы нашу команду так недооценивали»

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек высказался об участии SD Family в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

«Многие после оглашения списка участников Казахстанского МФЛ подумали, что наша команда не поедет в Москву. Этот вопрос до сих пор остается открытым. Есть свои сложности.

Как я понимаю, организаторы хотят, чтобы мы играли в стыках. Лично я не хочу, чтобы нашу команду так недооценивали. Мы являемся стабильной медийной командой на протяжении многих лет, которая реально работает, показывает и где играют медийные люди.

Так что я считаю, что это неуважение со стороны российского МФЛ, и в целом, ничего загадывать не хочу. Я уважаю Николая Осипова и российских коллег, но хочется, чтобы и нас уважали», – сказал президент SD.

Ранее Дидар сообщил, что SD официально в МФЛ-4, но Николай Осипов добавил, что участие казахстанской команды зависит от формата турнира. 

Для попадания в 4-й сезон SD Family необходимо пройти стыковой матч для участия в турнире. Формат МФЛ-4

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