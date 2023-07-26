«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Дмитрий Кортава рассказал о новом формате 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Демократичное собрание. Команды проголосовали за смену формата. 8 новых команд сыграют стыки между собой, 4 команды будет добавлены в 4 группы по 5 команд.

Те, кто был в 3-м сезоне, остаются. Перекрестных игр между командами не будет.

Новички, которые точно буду участвовать: Питер, Минск, Nikifilni, «Наше Дело», одна интересная команда, которая вызовет много шума», – сообщил технический директор МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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