«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4

Дмитрий Кортава рассказал о новом формате 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Демократичное собрание. Команды проголосовали за смену формата. 8 новых команд сыграют стыки между собой, 4 команды будет добавлены в 4 группы по 5 команд.

Те, кто был в 3-м сезоне, остаются. Перекрестных игр между командами не будет.

Новички, которые точно буду участвовать: , Минск, Nikifilni, «Наше Дело», одна интересная команда, которая вызовет много шума», – сообщил технический директор МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.