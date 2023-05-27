Дидар Сыдыкбек: «Я потратил огромные деньги, чтобы себе что-то доказать. Понял – лучше развивать и собирать аудиторию дома»

Дидар Сыдыкбек высказался о развитии казахстанского медиафутбола.

– Что касается турнира на «Астана Арене», мы планируем зимой провести его, как и в том году.

Ни для кого не секрет, что мы хотим пригласить команду «Хэштег Юнайтед» из Англии. Наверное, приедет и «Красава».

– А что по поводу участия SD Family на МКС?

– Я потратил огромные деньги, чтобы, наверное, себе что-то доказать, и понял, что лучше все это развивать и собирать аудиторию у себя дома, – рассказал руководитель SD Family и казахстанской медиалиги в интервью Sports.ru