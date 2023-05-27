Дидар Сыдыкбек: «Медиафутбол в России двигается в профессиональную сторону, у нас – в медиа»

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек оценил шансы сборной Winline Медиалиги сыграть с командой из Казахстана.

– Состоится ли матч со сборной Медиалиги?

– Мы разговаривали с Николаем Осиповым, в том числе по матчу сборных U-21.

Но мы двигаемся больше в сторону медиа, играют творческие личности, а они – в профессиональную. Так что не знаю, как это правильно состыковать.

Если получится согласовать, что играют либо медийные, либо футбольные люди, тогда сыграем, – рассказал руководитель SD Family и казахстанской медиалиги.

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