Дидар Сыдыкбек: «Медиафутбол в России двигается в профессиональную сторону, у нас – в медиа»
Дидар Сыдыкбек оценил шансы сборной Winline Медиалиги сыграть с командой из Казахстана.
– Состоится ли матч со сборной Медиалиги?
– Мы разговаривали с Николаем Осиповым, в том числе по матчу сборных U-21.
Но мы двигаемся больше в сторону медиа, играют творческие личности, а они – в профессиональную. Так что не знаю, как это правильно состыковать.
Если получится согласовать, что играют либо медийные, либо футбольные люди, тогда сыграем, – рассказал руководитель SD Family и казахстанской медиалиги.
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