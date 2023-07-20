Участие SD Family в новом сезоне МФЛ зависит от формата турнира. SD официально еще не участники 4-го сезона

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался об участии SD Family в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

«SD Family уже успели анонсировать свое появление, хотя я Дидару говорил, что все сильно зависит от формата турнира.

SD Family официально еще не в лиге. Это неподтвержденная информация. Это радость Дидара от диалога со мной, но я еще ни разу не говорил Дидару, что они участники лиги.

Я говорил, что если формат будет такой, то я вас был бы с удовольствием рад видеть, если формат другой, то надо будет подумать», – сказал президент МФЛ.

SD Family сыграет в четвертом сезоне Winline Медиалиги

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