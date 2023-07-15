Николай Осипов о формате МФЛ-4: «Я бы хотел, чтобы было так – 3-й сезон, перерыв и Кубок лиги»

Николай Осипов рассказал детали проведения четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Есть вариант, что новый сезон пройдет в новом формате. МФЛ-4 может пройти как полноценный сезон или как Кубок Лиги – это новый формат: больше количество команд, прикольная сетка, масса новых историй вплоть до полуфинала.

Третий сезон доказал, что его формат – это суперистория. Но повторять ее, кажется, не очень классно, потому что осень и тяжело провести в Москве большое количество матчей: без хорошей погоды, траблы с инфраструктурой.

Я бы хотел, чтобы было так – сезон, перерыв и Кубок лиги. Пока не могу сказать, как будет в итоге – зависит от диалога с командами. Формат Кубка лиги заходит многим командам.

Будет много команд-новичков, про которых вы не знаете. Hardcore? Они не главная звезда, которая может появиться. Есть другие большие бренды из индустрии футбола и поп-ММА, которые хотят появиться, как и из fashion мира – тоже прикольная тема будет. Я хочу вернуть в МФЛ SD Family, но надо созвониться с Дидаром.

Я бы хотел сделать призовой фонд в новом сезоне в 4 раза больше, чем было в прошедшем. Количество команд будет больше 10, но меньше 20», – рассказал .