Егоров – Текиле: «Жмот. Он оставляет Кинга, который ему не нужен, в клетке своей «Родины»

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Дмитрий Егоров прокомментировал слова Текилы.

Президент «Родины Медиа» заблокировал переход Кинга в «БроукБойз» на 4-й сезон Медиалиги.

«Текила – жмот. И ведет себя с игроком как рабовладелец. Он оставляет Кинга, который ему не нужен, в клетке своей «Родины». Александр, ты прям повелитель судеб, поздравляю, плантатор хренов.

Ну, а если серьезно, то Кинг остается в своем клубе – «Дружине». Нам разрешение Текилы не нужно», – сообщил президент «БроукБойз».

Напомним, существует правило, по которому в межсезонье команда МФЛ не может забрать игрока другого клуба без согласия обеих команд.

Нападающий Кинг в начале 3-го сезона Winline Медиалиги выступал за «Родину Медиа». В дозаявочное окно после 3-го тура «Дружина» выкупила Кинга. Позже «БроукБойз» взяли в аренду нападающего на BetBoom МКС-2023.

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