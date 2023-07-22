Егоров – Текиле: «Жмот. Он оставляет Кинга, который ему не нужен, в клетке своей «Родины»

Дмитрий Егоров прокомментировал слова Текилы.

Президент « » заблокировал переход Кинга в « » на 4-й сезон Медиалиги.

«Текила – жмот. И ведет себя с игроком как рабовладелец. Он оставляет Кинга, который ему не нужен, в клетке своей «Родины». Александр, ты прям повелитель судеб, поздравляю, плантатор хренов.

Ну, а если серьезно, то Кинг остается в своем клубе – «Дружине». Нам разрешение Текилы не нужно», – сообщил президент «БроукБойз».

Напомним, существует правило, по которому в межсезонье команда МФЛ не может забрать игрока другого клуба без согласия обеих команд.

Нападающий Кинг в начале 3-го сезона выступал за «Родину Медиа». В дозаявочное окно после 3-го тура « » выкупила Кинга. Позже «БроукБойз» взяли в аренду нападающего на BetBoom МКС-2023.