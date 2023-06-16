Экс-форвард сборной России Канунников не сыграет за 2Drots

Максим Канунников не выступит за 2Drots в Winline Медиалиге.

«Мы должны были созвониться после 3-го июня, но так и не получилось это сделать. Он должен был сказать, прилетает ли из Турции.

Звонка не было, значит, он не сыграет за нас – зачем мучать друг друга», – рассказал главный тренер 2Drots Кузнецов.

Ранее сообщалось, что форвард был добавлен в заявку 2Drots на третий сезон МФЛ и потенциально мог помочь команде в плей-офф турнира.

2Drots и ФК «10» сыграют в Нижнем, «Броуки» и «Амкал» – в Одинцове в 1/4 финала Медиалиги