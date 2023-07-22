«Родины Медиа» запретила Кингу остаться в «БроукБойз» на МФЛ-4. Для перехода форварда нужно согласие 2-х клубов

«Родина Медиа» заблокировала переход Кинга в «БроукБойз» на 4-й сезон Медиалиги.

«Это заявление « ». Мы блокируем трансфер Кинга. Мы его отдавали в «Дружину», мы не отдавали в « ». То, что они договорились об участии на МКС, пожалуйста.

Мы дальше остаемся в МФЛ, Кинг не имеет право выходить за «Броуков» на МФЛ», – сказал президент «РМ» Текила.

Напомним, существует правило, по которому в межсезонье команда МФЛ не может забрать игрока другого клуба без согласия обеих команд.

Нападающий Кинг в начале 3-го сезона выступал за «Родину Медиа». В дозаявочное окно после 3-го тура « » выкупила Кинга. Позже «БроукБойз» взяли в аренду нападающего на BetBoom МКС-2023.