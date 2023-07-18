Некит: «История с Кутузом, скорее всего, закрыта. Но все может быть. Никогда не говори никогда»

Теги Дмитрий Кузнецов Илья Мазуров Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Некит высказался о возможности возвращения Кутуза в 2Drots.

«У нас не появился забивной форвард? У «Титана» появился забивной форвард, где они? В какой стадии вылетели? Где «Десятка» вылетела? Вот вам и забивной форвард.

История с Кутузом закрыта? Скорее всего, да, но все может быть. Никогда не говори никогда. Есть такое выражение. В нашей голове не крутится, что нам важно вернуть Серегу.

Но если он скажет, что хочет в 2D, конечно, мы будем обсуждать», – рассказал президент 2Drots.

«Должно быть желание игрока. С Мазуром поговорили, он сказал: «Нет!» Человек не хочет. А здесь: «Сереж, пойдешь?» Отвечает: «Да я, я, подумаю...». Это не разговор», – добавил главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Кутуз уходит из «Титана». Это не предательство – он следует совету президента Зуева

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий