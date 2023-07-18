Некит: «История с Кутузом, скорее всего, закрыта. Но все может быть. Никогда не говори никогда»

Некит высказался о возможности возвращения Кутуза в 2Drots.

«У нас не появился забивной форвард? У «Титана» появился забивной форвард, где они? В какой стадии вылетели? Где «Десятка» вылетела? Вот вам и забивной форвард.

История с закрыта? Скорее всего, да, но все может быть. Никогда не говори никогда. Есть такое выражение. В нашей голове не крутится, что нам важно вернуть Серегу.

Но если он скажет, что хочет в 2D, конечно, мы будем обсуждать», – рассказал президент 2Drots.

«Должно быть желание игрока. С Мазуром поговорили, он сказал: «Нет!» Человек не хочет. А здесь: «Сереж, пойдешь?» Отвечает: «Да я, я, подумаю...». Это не разговор», – добавил главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Кутуз уходит из «Титана». Это не предательство – он следует совету президента Зуева