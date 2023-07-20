Жекич: «Вчера обратились 2Drots. До встречи не доводил и отказал. Я хочу выиграть титул с «Броуками»
Жекич рассказал об интересе со стороны 2Drots.
«Вчера ко мне обратились 2Drots. Пригласили на встречу с президентами и Кузнецовым.
До встречи я не доводил, поблагодарил за предложение и отказал буквально сегодня утром, потому что мы еще летом договорились, что из «Броуков» я уйду только в проф.
Приятно, что 2Drots интересуются, у них хорошая команда и тренер, но я хочу выиграть титул с «Броуками», – написал Евгений Плешко.
«БроукБойз» проиграли 2Drots (1:3) в финале BetBoom МКС-2023.
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