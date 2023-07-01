Маврин сыграет за «Амкал» в матче за 3-е место Медиалиги. Он покинул клуб месяц назад, но вернулся перед полуфиналом
Василий Маврин сыграет за «Амкал» в матче за 3-е место Winline Медиалиги.
Сегодня команда Германа Эль Класико встретится с «Бей Беги» на стадионе «Лужники».
Маврин покинул клуб в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против «Родины Медиа» (0:0).
По ходу матча и по его завершении полузащитник поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.
Тем не менее Маврин вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой Медиалиги против 2Drots (0:1) и принял в ней участие.
Герман сегодня отметил, что не знает, станет ли сегодняшний матч последним для Василия за «Амкал».
Игра «Амкал» – «Бей Беги» начнется в 17:00 по московскому времени.
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