Маврин сыграет за «Амкал» в матче за 3-е место Медиалиги. Он покинул клуб месяц назад, но вернулся перед полуфиналом

Василий Маврин сыграет за «Амкал» в матче за 3-е место Winline Медиалиги.

Сегодня команда Германа Эль Класико встретится с «Бей Беги» на стадионе «Лужники».

Маврин покинул клуб в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против « » (0:0).

По ходу матча и по его завершении полузащитник поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.

Тем не менее вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой против 2Drots (0:1) и принял в ней участие.

Герман сегодня отметил, что не знает, станет ли сегодняшний матч последним для Василия за «Амкал».

Игра « » – « » начнется в 17:00 по московскому времени.