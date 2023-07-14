Пича 17 июля посетит тренировку «Амкала»: «Не хочу ничего обещать, мне интересно прощупать атмосферу команды»

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Пича планирует посетить тренировку «Амкала» на следующей неделе.

«Я уже много раз повторял, что у меня сейчас очень тяжелый период в плане выбора, и такие высказывания создают лишний шум.

Пока еще есть время думать и решать, я присматриваюсь ко всем предложениям, которые поступают. Взвешиваю. 

Герман предоставил мне возможность посмотреть все изнутри и пообщаться лично, я искренне ему благодарен за это. 17-го числа я планирую прийти на первую тренировку команды!

Я не хочу ничего обещать, мне действительно интересно прощупать всю атмосферу этой команды, пообщаться лично, а не только в переписке. Надеюсь, выбор моей семьи и мой личный будут воспринимать с уважением», – сказал нападающий «Родины Медиа».

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