Василий Маврин: «Все осудили меня после Нижнего. А в игре с «Деньгами» ребята перешли черту – и ни одного слова осуждения»

Легенда «Амкала» Василий Маврин обратился к подписчикам за советом по поводу будущего.

«Герман предложил следующее: быть футболистом, определенное количество денег и больше ничего. Я сразу сказал, что быть просто футболистом мне не особо интересно.

Я люблю «Амкал», но есть несколько опасений. В матче с ФК «Деньги» ребята перешли черту в своем поведении. Были удаления, была агрессия. Но я не увидел ни одного осуждающего человека. После Нижнего Новгорода меня осудили все, потому что, видите ли, подвел команду. А здесь я не увидел ни одного слова осуждения.

Герман сказал, что понимает чувства команды. Так почему мои чувства в тот момент никто не понял? Значит, тут можно защищать людей, а в другом случае можно меня пристыдить. Где гарантии, что подобное не повторится?

Нужен ли я «Амкалу»? Викторович сказал Гере, что нужен. Герман как будто не особо хочет. Нужно ли мне оставаться? Либо двигаться дальше?» – сказал Маврин.

Полузащитник покинул «Амкал» в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против « » (0:0).

По ходу матча и по его завершении 33-летний хавбек поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.

Тем не менее вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой против 2Drots (0:1) и принял в ней участие. После этого он также сыграл против «Бей Бей» в матче за 3-е место (1:0).