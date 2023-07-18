Кузнецов о Крапе: «Он останется в 2Drots. Придется его выпускать, хватит наказаний. Надеюсь, он уже созрел»

Дмитрий Кузнецов прокомментировал ситуацию с Крапом.

«Крап тренируется. У меня к нему вообще претензий нет, но у меня есть претензии к опозданиям. Это просто какой-то конец.

Мы договорились – 10 тысяч и отстранение от тренировки за опоздание. Сколько он уже должен? Уже отдал 26 тысяч рублей. Там были опоздания до штрафа в миллион и были после. После штрафа он опоздал и не участвовал в тренировке.

Останется ли Крап на четвертый сезон МФЛ? Несомненно останется. Сейчас придется уже выпускать. Я надеюсь, что он уже созрел и хватит с него наказаний. Человек хочет играть.

У нас даже план был на игру с «Броуками», если будет штрафной, то Крап выйдет с замены и пробьет его. Альберт Николаевич [Осколков] сказал ребятам, если штрафной, лежите, валяйтесь, но дайте выйти Крапу пробить», – сообщил главный тренер 2Drots.

2Drots выиграли МКС на «ВТБ Арене», дважды забив «БроукБойз» вдесятером. Команда Кузнецова сыграет с «Динамо» осенью