Кузнецов о Крапе: «Он останется в 2Drots. Придется его выпускать, хватит наказаний. Надеюсь, он уже созрел»

Теги Дмитрий Кузнецов Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Даниил Крапивников Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов прокомментировал ситуацию с Крапом.

«Крап тренируется. У меня к нему вообще претензий нет, но у меня есть претензии к опозданиям. Это просто какой-то конец.

Мы договорились – 10 тысяч и отстранение от тренировки за опоздание. Сколько он уже должен? Уже отдал 26 тысяч рублей. Там были опоздания до штрафа в миллион и были после. После штрафа он опоздал и не участвовал в тренировке.

Останется ли Крап на четвертый сезон МФЛ? Несомненно останется. Сейчас придется уже выпускать. Я надеюсь, что он уже созрел и хватит с него наказаний. Человек хочет играть.

У нас даже план был на игру с «Броуками», если будет штрафной, то Крап выйдет с замены и пробьет его. Альберт Николаевич [Осколков] сказал ребятам, если штрафной, лежите, валяйтесь, но дайте выйти Крапу пробить», – сообщил главный тренер 2Drots.

2Drots выиграли МКС на «ВТБ Арене», дважды забив «БроукБойз» вдесятером. Команда Кузнецова сыграет с «Динамо» осенью

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий