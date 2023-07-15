«Карьеру Менди разрушили не проститутки, а он сам – блудом и похотью. Он ####### карьеру – в прямом смысле». Егоров о французе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бенжамен Менди Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на снятие обвинений с Бенжамена Менди.

Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре. Вчера Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям. 

«Менди и разрушенная карьера. Несколько лет назад я становился крестным и пошел в церковь, чтобы получить разрешение. В те годы я действительно ходил в храм 2-3 раза в неделю – это было (и есть) лучшим местом для разговора с самим собой.

– У вас есть жена? – спросил батюшка.
– Нет, – ответил я.
– У вас бывают девушки? – продолжил он.
– Да.
– Не могу дать вам разрешение. Вы в блуде.

Я опешил.

Да, мне дали разрешение в другом храме прямо перед крестинами, но с того момента я еще долго-долго не мог ходить в свою церковь. То ли чувствовал обиду, то ли чувствовал себя недостойным – я так и не понял.

Так вот, к чему я. Карьера Менди действительно разрушена. Ее действительно сложно вернуть. Скорее всего, он действительно никого не насиловал, что вряд ли на самом деле. Но есть нюансы. Во-первых, в определении реального разрушителя. А во-вторых, в самом разрушении.

Что касается определения разрушителя: испортили Менди карьеру не проститутки, не странные законы, а сам Менди. Своей хищной похотью, деньгами, которые можно обменять на любую плоть. Самым низменным блудом. Свою карьеру Менди, простите, в прямом смысле, ###### сам.

А теперь о разрушении. Вроде жаль Менди, но человек, который кичится тем, что переспал более чем с тысячью женщин, что заталкивал к себе на ложе по 2 разных в день – уже маньяк. Он уже на грани разрушения личности. Впереди у этого маньяка либо убийство из-за отказа, либо спид.

Так почему бы нам не подумать, что эта история, напротив, остановила разрушение и дала заблудшему человеку второй шанс?» – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

⚡️⚡️⚡️ С Бенжамена Менди сняты все обвинения в изнасиловании. Присяжные выносили вердикт три часа – француз плакал после суда

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?

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19 комментариев

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The Best
Я вот вроде на медиафутбол не подписан,почему я вижу новости с хр*н пойми кем?Мнение Егорова не авторитетнее чем мнение юзеров спортса
+32
-3
+29
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QWertY
Ответ The Best
Я вот вроде на медиафутбол не подписан,почему я вижу новости с хр*н пойми кем?Мнение Егорова не авторитетнее чем мнение юзеров спортса
Я реально не понимаю почему не делают новости по комментам Должуна или Ригоберки. Чем они хуже Егорова?
+16
-3
+13
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Фут.Боль
В каком храме Егорову дали разрешение материться, интересно. Прямо святой человек.
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ДедаДома.нет
Кто такой Егоров !?
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Влад Безруков
Интересные законы у церкви
Одни запрещают, другие разрешают
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rigobersong
Ответ prus_3
Вора упрекают в том, что он любит деньги и красивые вещи?
Только ты забыл упомянуть, что вор нарушает закон!:)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ prus_3
Вора упрекают в том, что он любит деньги и красивые вещи?
То есть заняться ненасильным и некомерческим сексом и своровать для тебя одинаковое?
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rigobersong
Мужика упрекают в том, что он любит секс и девушек:) Что-то с этим миром пошло не так:))
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ARIGAMI ARIGAMI
Он свободный чел. Конечно, он сам виноват что выбирал ни тех, но он не обязан отчитываться
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Filipp Gorski
Экспертное мнение
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Helge
когда Егоров говорит, кажется, что он бредит
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DancePunk
Оцените гениальность фразы «жураналиста»: скорее всего, он действительно, этого не делал, что вряд ли.
ЭТО КАК?!
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Нефанатик
Почему постят мнение непонятно кого? Его же все равно никто не читает. Ради комментариев? Тогда лучше бабу какую нибудь, чем это.
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rigobersong
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А за что ригобера сейчас заминусовали? Здесь он 100% прав
Но у меня около 700 пользователей в ЧС, не могут ответить на комментарий и из-за этого минусуют:)) Тут все просто, хотя с твоим мышлением тяжеловато:))
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Roman Araslanov
Ответ The Best
Я вот вроде на медиафутбол не подписан,почему я вижу новости с хр*н пойми кем?Мнение Егорова не авторитетнее чем мнение юзеров спортса
Ну он вроде до сих пор в Sport24 работает
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