«Карьеру Менди разрушили не проститутки, а он сам – блудом и похотью. Он ####### карьеру – в прямом смысле». Егоров о французе

Дмитрий Егоров отреагировал на снятие обвинений с Бенжамена Менди.

Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре. Вчера Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям.

«Менди и разрушенная карьера. Несколько лет назад я становился крестным и пошел в церковь, чтобы получить разрешение. В те годы я действительно ходил в храм 2-3 раза в неделю – это было (и есть) лучшим местом для разговора с самим собой.

– У вас есть жена? – спросил батюшка.

– Нет, – ответил я.

– У вас бывают девушки? – продолжил он.

– Да.

– Не могу дать вам разрешение. Вы в блуде.

Я опешил.

Да, мне дали разрешение в другом храме прямо перед крестинами, но с того момента я еще долго-долго не мог ходить в свою церковь. То ли чувствовал обиду, то ли чувствовал себя недостойным – я так и не понял.

Так вот, к чему я. Карьера Менди действительно разрушена. Ее действительно сложно вернуть. Скорее всего, он действительно никого не насиловал, что вряд ли на самом деле. Но есть нюансы. Во-первых, в определении реального разрушителя. А во-вторых, в самом разрушении.

Что касается определения разрушителя: испортили Менди карьеру не проститутки, не странные законы, а сам Менди. Своей хищной похотью, деньгами, которые можно обменять на любую плоть. Самым низменным блудом. Свою карьеру Менди, простите, в прямом смысле, ###### сам.

А теперь о разрушении. Вроде жаль Менди, но человек, который кичится тем, что переспал более чем с тысячью женщин, что заталкивал к себе на ложе по 2 разных в день – уже маньяк. Он уже на грани разрушения личности. Впереди у этого маньяка либо убийство из-за отказа, либо спид.

Так почему бы нам не подумать, что эта история, напротив, остановила разрушение и дала заблудшему человеку второй шанс?» – написал президент медиафутбольного клуба « ».

⚡️⚡️⚡️ С Бенжамена Менди сняты все обвинения в изнасиловании. Присяжные выносили вердикт три часа – француз плакал после суда

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?