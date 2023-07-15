Погба – Менди о снятии обвинений: «Хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя. С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле»
Поль Погба поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений.
Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.
Вчера Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям.
Погба выложил в инстаграме скриншот видеозвонка, на котором Менди смеется. «Так рад за тебя, брат... Теперь я хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя.
С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле», – написал полузащитник «Ювентуса».
Изображение: соцсети Поля Погба
Когда оправдали Гринвуда никто не писал подобного. И никто не напишет, когда Алвеса оправдают.
Светленьким надо больше поддерживать друг друга)
https://wampi.ru/image/R9zW1q8
Или это только белым?
Люди родившиеся 17 числа (вне зависмости от месяца) - Сексуально это самое сильное число. Они любят эксперименты и не имеют запретов, сильны и мощны в сексе, но грубы. Их партнеры должны быть сильными.