Погба – Менди о снятии обвинений: «Хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя. С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле»

Поль Погба поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений.

Напомним, в январе с бывшего защитника « » были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Вчера Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям.

выложил в инстаграме скриншот видеозвонка, на котором Менди смеется. «Так рад за тебя, брат... Теперь я хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя.

С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле», – написал полузащитник « ».

Изображение: соцсети Поля Погба