Погба – Менди о снятии обвинений: «Хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя. С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба Бенжамен Менди Футбол

Поль Погба поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений.

Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Вчера Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям. 

Погба выложил в инстаграме скриншот видеозвонка, на котором Менди смеется. «Так рад за тебя, брат... Теперь я хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя.

С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле», – написал полузащитник «Ювентуса». 

Изображение: соцсети Поля Погба

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17 комментариев

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Los Galácticos
Самого Погба когда уже увидим на поле..
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Zakal
Черный хищник снова выходит на охоту
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Max Zhomkov
Что-то точно было при таком количестве случаев. Возможно , слишком грубый, жёсткий секс, заранее не оговоренный. Возможно даже насилие. Просто всё это очень сложно доказать, особенно учитывая высокий уровень адвокатов Менди. Что-то было точно мне кажется.
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Halicarnassus
Ты на поле выйди и проведи хотя бы 20 матчей на уровне самого себя времен Ювентуса 2015. Стоишь умничаешь , медийный крип
+1
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Дмитрий Крутенко
Чего не отнять у БЛМщиков так это то, что они подымают хорошую информационную шумиху вокруг "КОЛЛЕГ".
Когда оправдали Гринвуда никто не писал подобного. И никто не напишет, когда Алвеса оправдают.
Светленьким надо больше поддерживать друг друга)
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QWertY
Кстати, где этот клаван, который до вердикта решивший, что Менди виновен?👇

https://wampi.ru/image/R9zW1q8
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svft
С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на Поле Погба
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Ман Сити
А как же? Погба: «Желаю игрокам «Манчестер Сити» получить травмы»
Или это только белым?
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АРХАТ
Менди родился 17 числа
Люди родившиеся 17 числа (вне зависмости от месяца) - Сексуально это самое сильное число. Они любят эксперименты и не имеют запретов, сильны и мощны в сексе, но грубы. Их партнеры должны быть сильными.
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Дмитрий Формусатий
Ответ Дмитрий Крутенко
Чего не отнять у БЛМщиков так это то, что они подымают хорошую информационную шумиху вокруг "КОЛЛЕГ". Когда оправдали Гринвуда никто не писал подобного. И никто не напишет, когда Алвеса оправдают. Светленьким надо больше поддерживать друг друга)
Про Алвеса спорно, там он ближе к этим «коллегам» 😁
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Дмитрий Крутенко
Чего не отнять у БЛМщиков так это то, что они подымают хорошую информационную шумиху вокруг "КОЛЛЕГ". Когда оправдали Гринвуда никто не писал подобного. И никто не напишет, когда Алвеса оправдают. Светленьким надо больше поддерживать друг друга)
Гринвуд так-то тоже загорелый.
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a.sh.s.
Ответ QWertY
Кстати, где этот клаван, который до вердикта решивший, что Менди виновен?👇 https://wampi.ru/image/R9zW1q8
он занят, ищет себе партнёра у них новый закон приняли как раз для таких как он.
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