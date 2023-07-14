«Отказ от пива на футболе равен предположению, что народ – скот и быдло. Продавать пиво нужно на РПЛ и Медиалиге». Егоров об ограничениях

Теги премьер-лига Россия болельщики алкоголь и спорт Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров призвал разрешить продажу пива на матчах Мир РПЛ и Winline Медиалиги.

«Отказ от продажи пива на футболе равен предположению, что твой народ – скот и быдло, сатанеющее от пары-тройки бокалов.

Более того, пиво нужно продавать не только на матчах РПЛ, но и на играх Медиалиги – с бургерами, сардельками и снэками. 

Почему, например, а театрах и на концертах продают коньяк? Чтобы человек расслабился. А футбол для чего тогда создан: разве для страданий и ограничений?

Верните пиво: не относитесь к людям как к скоту и откройте новые проспекты для заработков в индустрии», – написал президент «БроукБойз».

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51 комментарий

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umar009
В РПЛ ещё ладно, но Медиалига? Там целевая аудитория подростки и школьники, какое пиво?
+47
-2
+45
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fussballer
Ответ Артём Амирджанян
Каждый второй подросток уже курит и пьёт
Действительно, почему бы на этом не заработать.
+30
-1
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Phantom1289
Спортс активно походу отрабатывает рекламный контракт с этим клубом. Постоянно постит этого персонажа и писать про этот клуб. Только отторжение вызывает. Антиреклама я бы сказал.
+17
-1
+16
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Камбоджа Иванов
Наказание за убийства, кражи, грабежи, мошенничество, взятничества и насилие в УК - это предположение, что любой народ быдло, получается. Я же правильно понимаю его логику?
+9
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Ничего Смешного
Дим, а заманивать на стадион пивом - это не яркая демонстрация, что скот и быдло?
Причём много раз в открытую сказали и никто не высказался в отрицательной форме.
+5
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tankist231
Ответ Лимит Лимитович
Комментарий удален модератором
А себя ты к кому относишь?) или из серии, они все такие, а я не такой))
+11
-6
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Дани Алисса
Ответ Артём Амирджанян
Каждый второй подросток уже курит и пьёт
если ты в такой обстановке вырос,то на других не провоцируй такое же.
щас у многих подростков плохое отношение к курению и алкоголю,сам знаю
+3
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Иван Дорн
Ответ PobeditelZ
Ну не весь прям, но большинство...
Вы же большинство? Или редкое исключение?
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fussballer
Особенно в медиалиге школьникам наливать надо.
+1
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Оригинальный Ник
Ответ Давай Так
Комментарий удален модератором
Проходил тест на быдло и завалил
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Растиньяк
Позор какой.
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Спартак пичинен
Ну просто порой на стадионах присутствуют изначально слегка агрессивные люди, которые под действием адреналина от матча и алкоголя могут что-нибудь неправомерное учудить, а в театрах люди далеко не такие
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Правда России
Ответ Камбоджа Иванов
Наказание за убийства, кражи, грабежи, мошенничество, взятничества и насилие в УК - это предположение, что любой народ быдло, получается. Я же правильно понимаю его логику?
Нет, ты мыслишь как надзиратель из концлагеря.
Егоров на это смотрит с точки зрения Европейских чемпионатов, а там везде есть пиво
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serginn
Ответ Лимит Лимитович
Комментарий удален модератором
"Многие люди «быдлом» называют просто тех, кто не нравится, с намёком на собственное возвышение — что вот он-то «не быдло»."(с) Лурк

То, что поведение народа идет вразрез с пожеланиями либерала со спортса, отнюдь не делает народ тотальным быдлом. Безусловно, есть немалая доля в популяции, которая подпадает под это неприятное определение, но это в большинстве случаев не зависит от местоположения народа. Взять тех же реднеков из Алабамы или высокодуховных бритишей-футбольных фанатов.
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Семен Дубна
Люди в своей массе скот и быдло. Если хотите в этом убедиться - сходите на общедомовое собрание по какому-нибудь "горячему" вопросу
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Сергей Ефимов
На медиалиге школьникам ?
Сам не знает даже кто за него болеет.
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Питекантроп
Ответ umar009
В РПЛ ещё ладно, но Медиалига? Там целевая аудитория подростки и школьники, какое пиво?
Много не выпьют, верно..
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Давай Так
Ответ Fair_Play
Это особенность русской культуры, если Вам ближе пинды, то Вам пусть и тыкают сколько влезет.
Особенность русской культуры — это называть американцев "пиндой". Смешно, конечно, как потомки рабочих и колхозниц вдруг вздумали о себе как о нечто большем, чем они есть на самом деле и ранятся от того, когда к ним в интернете не на Вы обращаются, хотя по всем правилам русского языка это совсем не обязательно.
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igor.igorev
Если так не можешь жить без пива, смотри футбол в пивных барах.
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Rio de Janeiro
Ответ PobeditelZ
Да, поддержка либералов говорит о необразованности населения
Набиуллина, Мишустин, Силуанов и вообще весь финансово-экономический блок, который сверхэффективно выдерживает санкционное давление, являясь с отрывом самыми эффективными политиками/менеджерами в стране, тоже либералы.Вы против них?
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Давай Так
Ответ Иван Дорн
Это один из признаков отличия, если вы не знали, можете загуглить в яндексе
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Трент Резнор
Когда Егоров что-то говорит, отчётливо слышится шелест мятых купюр с прикроватной тумбочки. Полирует на совесть.
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Bokoffsky
Ответ Лимит Лимитович
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Правда России
Ответ reteka
А я вот против пива на стадионах, фанаты больше ссать по сортирам будут, а не на трибунах поддерживать команду.
Какие фанаты? Все бойкотируют из-за собачьего паспорта.
А если и будет пиво, то по цене от 350 и выше, как в аэропортах
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phaetton
большинство считает что то другое большинство к которому он не относится - быдло
иронично, не правда ли?
в комментах всё видите сами
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