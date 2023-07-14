«Отказ от пива на футболе равен предположению, что народ – скот и быдло. Продавать пиво нужно на РПЛ и Медиалиге». Егоров об ограничениях
Дмитрий Егоров призвал разрешить продажу пива на матчах Мир РПЛ и Winline Медиалиги.
«Отказ от продажи пива на футболе равен предположению, что твой народ – скот и быдло, сатанеющее от пары-тройки бокалов.
Более того, пиво нужно продавать не только на матчах РПЛ, но и на играх Медиалиги – с бургерами, сардельками и снэками.
Почему, например, а театрах и на концертах продают коньяк? Чтобы человек расслабился. А футбол для чего тогда создан: разве для страданий и ограничений?
Верните пиво: не относитесь к людям как к скоту и откройте новые проспекты для заработков в индустрии», – написал президент «БроукБойз».
Причём много раз в открытую сказали и никто не высказался в отрицательной форме.
щас у многих подростков плохое отношение к курению и алкоголю,сам знаю
Егоров на это смотрит с точки зрения Европейских чемпионатов, а там везде есть пиво
То, что поведение народа идет вразрез с пожеланиями либерала со спортса, отнюдь не делает народ тотальным быдлом. Безусловно, есть немалая доля в популяции, которая подпадает под это неприятное определение, но это в большинстве случаев не зависит от местоположения народа. Взять тех же реднеков из Алабамы или высокодуховных бритишей-футбольных фанатов.
Сам не знает даже кто за него болеет.
А если и будет пиво, то по цене от 350 и выше, как в аэропортах
иронично, не правда ли?
в комментах всё видите сами