«Отказ от пива на футболе равен предположению, что народ – скот и быдло. Продавать пиво нужно на РПЛ и Медиалиге». Егоров об ограничениях

Дмитрий Егоров призвал разрешить продажу пива на матчах Мир РПЛ и Winline Медиалиги.

«Отказ от продажи пива на футболе равен предположению, что твой народ – скот и быдло, сатанеющее от пары-тройки бокалов.

Более того, пиво нужно продавать не только на матчах РПЛ, но и на играх Медиалиги – с бургерами, сардельками и снэками.

Почему, например, а театрах и на концертах продают коньяк? Чтобы человек расслабился. А футбол для чего тогда создан: разве для страданий и ограничений?

Верните пиво: не относитесь к людям как к скоту и откройте новые проспекты для заработков в индустрии», – написал президент « ».