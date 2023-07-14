Радимов о медиафутболе: «Входим в роль, но есть грани, которые я не смогу перейти. Например, пародия Слуцкого на Дзюбу»

Владислав Радимов рассказал, как проходит отбор в команду «Чисто Питер».

Петербургский клуб, основанный в конце июня, планирует участвовать в четвертом сезоне .

«Я только привыкаю к этой медийности. Как футболист или тренер ты общаешься на профессиональном уровне, а здесь все-таки более веселый контент. Я узнал слово «контент», а сейчас еще услышал слово «хелперы» – люди, которые помогают.

Постепенно входим в эту роль. Тем не менее есть грани, которые я не смогу перейти. Например, пародия Леонида Викторовича Слуцкого на .

Я в первый раз столкнулся с тем, что столько народа на поле. Тяжеловато немного, нагромоздили, но это же медийка, правильно? Челленджи просто необходимы.

Мне понравилось, пацанам, думаю, тоже. Расстроило только то, что не все попали в следующий тур отбора. Людей, не прошедших отбор, мне было по-человечески жалко», – сказал главный тренер ФК « ».