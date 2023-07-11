Алексей Гасилин: «Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Очень хотел бы видеть Прокопа в команде»

Алексей Гасилин рассказал о потенциальных новичках ФК «Чисто Питер».

«Ведутся разговоры с Форзой. Я не знаю, что он решил, но я бы очень сильно хотел его видеть. Наш тандем мог бы наделать шумихи. Я считаю, что он команде очень нужен.

Также есть Гена Миллер, хотя многие о нем забыли. Я думаю, он может встрепенуться, если перестанет бухать. Общались с . У него есть предложение от « ». Ему это интересно, потому что он сможет реализовывать свои амбиции.

«Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Вы думаете, там какие-то заоблачные цены? Нет. Речь об амбициях. Для Форзы это игровая практика. Для Васи – работа с .

я считаю сильнейшим медиафутболистом. Желаю, чтобы его ключица поскорее зажила. Хотел бы его видеть в «Чисто Питер». Манну бы забрал с удовольствием. И бы сказал: «Хватит во Второй лиге играть, это неинтересно», – сказал форвард.

Гасилин сегодня перешел в ФК «Чисто Питер» из «Амкала», за который выступал с февраля прошлого года.