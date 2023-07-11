Алексей Гасилин: «Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Очень хотел бы видеть Прокопа в команде»

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Алексей Гасилин рассказал о потенциальных новичках ФК «Чисто Питер».

«Ведутся разговоры с Форзой. Я не знаю, что он решил, но я бы очень сильно хотел его видеть. Наш тандем мог бы наделать шумихи. Я считаю, что он команде очень нужен. 

Также есть Гена Миллер, хотя многие о нем забыли. Я думаю, он может встрепенуться, если перестанет бухать. Общались с Василием Мавриным. У него есть предложение от «Чисто Питер». Ему это интересно, потому что он сможет реализовывать свои амбиции.

«Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Вы думаете, там какие-то заоблачные цены? Нет. Речь об амбициях. Для Форзы это игровая практика. Для Васи – работа с Радимовым.

Прокопа я считаю сильнейшим медиафутболистом. Желаю, чтобы его ключица поскорее зажила. Хотел бы его видеть в «Чисто Питер». Манну бы забрал с удовольствием. И Коршу бы сказал: «Хватит во Второй лиге играть, это неинтересно», – сказал форвард.

Гасилин сегодня перешел в ФК «Чисто Питер» из «Амкала», за который выступал с февраля прошлого года.

9 комментариев

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gangstarr
Да почему эта херь вылазит в футбольной ленте, это не футбол
+11
-1
+10
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Иван Новиков
К Гене Миллеру надо ещё Лёшу Орлова.
+10
-1
+9
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Денис Давыдов
Хватит во второй лиге играть - это не интересно.

А ваш этот псевдофутьоо прям очень интересный, ага
+5
0
+5
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Монморенси
🤦‍♂️
0
0
0
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Al Al
Футбол. Питер. Нет денег. Найди ошибку с одного раза.
+1
-1
0
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