Алексей Гасилин: «Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Очень хотел бы видеть Прокопа в команде»
Алексей Гасилин рассказал о потенциальных новичках ФК «Чисто Питер».
«Ведутся разговоры с Форзой. Я не знаю, что он решил, но я бы очень сильно хотел его видеть. Наш тандем мог бы наделать шумихи. Я считаю, что он команде очень нужен.
Также есть Гена Миллер, хотя многие о нем забыли. Я думаю, он может встрепенуться, если перестанет бухать. Общались с Василием Мавриным. У него есть предложение от «Чисто Питер». Ему это интересно, потому что он сможет реализовывать свои амбиции.
«Чисто Питер» интересует не только деньгами, там денег нет. Вы думаете, там какие-то заоблачные цены? Нет. Речь об амбициях. Для Форзы это игровая практика. Для Васи – работа с Радимовым.
Прокопа я считаю сильнейшим медиафутболистом. Желаю, чтобы его ключица поскорее зажила. Хотел бы его видеть в «Чисто Питер». Манну бы забрал с удовольствием. И Коршу бы сказал: «Хватит во Второй лиге играть, это неинтересно», – сказал форвард.
Гасилин сегодня перешел в ФК «Чисто Питер» из «Амкала», за который выступал с февраля прошлого года.
А ваш этот псевдофутьоо прям очень интересный, ага