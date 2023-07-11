«Матчи ФК «Чисто Питер» пройдут на «Газпром Арене». Команда будет заполнять стадионы». Гасилин о новом клубе

Теги Газпром Арена (Крестовский) стадионы Алексей Гасилин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Стадион «Газпром Арена» примет матчи медиийного ФК «Чисто Питер».

«Матчи будут проходить на «Газпром Арене». Наверное, это было очевидно. Медиалигу это тоже интересует.

Матчи с командами поменьше, не первого и второго эшелона, пройдут на стадионе «Смена».

Там офигенная поляна, трибуны. «Амкал» на этом стадионе играл со «Звездой» [в Кубке России]. Поле там, наверное, лучше, чем на «Москвиче».

Будет атмосферно. Я уверен, что «Питер» будет заполнять стадионы», – рассказал новичок клуба Алексей Гасилин.

Гасилин сегодня перешел в ФК «Чисто Питер» из «Амкала», за который выступал с февраля прошлого года.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Какое позорище. То есть Звезде и Ленинградцу даже к Петровскому доступ через раз, Динамо СПБ транзитом через Сочи перезагрузили в низшие лиги, а этих медиабездарей сразу на Крестовский. Офигенно футбол развиваете, ребят.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
А самое смешное, что им опять где-то придется брать бюджетников для посещения этих матчей. Потому что просто из-за названия никто даже на медиафутбол ходить не станет. Стабильно ходят на 3-4 самые популярные команды, и то когда удачное время (каникулы или выходные, будем честны).
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
А Москвич уже построили, там приличный стадик проектировали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
50 человек это не стадион
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Все прут и прут эшелоны Медиалиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Что сказать мой любимый клуб пробивает дно, в топку этот недофутбол под названием медиа, такой недофутбол только для поколения тиктокеров ещё тупее были
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий