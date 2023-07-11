«Матчи ФК «Чисто Питер» пройдут на «Газпром Арене». Команда будет заполнять стадионы». Гасилин о новом клубе

Стадион «Газпром Арена» примет матчи медиийного ФК «Чисто Питер».

«Матчи будут проходить на «Газпром Арене». Наверное, это было очевидно. Медиалигу это тоже интересует.

Матчи с командами поменьше, не первого и второго эшелона, пройдут на стадионе «Смена».

Там офигенная поляна, трибуны. « » на этом стадионе играл со «Звездой» [в Кубке России]. Поле там, наверное, лучше, чем на «Москвиче».

Будет атмосферно. Я уверен, что « » будет заполнять стадионы», – рассказал новичок клуба Алексей Гасилин.

Гасилин сегодня перешел в ФК «Чисто Питер» из «Амкала», за который выступал с февраля прошлого года.