«Марио ### клал на фанатов ЦСКА. Подобные ему убивают веру в человеческое». Сибскана о защитнике

Капитан «Амкала» Сибскана прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Фернандес, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год, подпишет контракт с «Зенитом».

«Страдают больше всего, конечно, болельщики. Мало того, что им регулярно ###### [врут], что типа футбол делается для них, так еще и ###### [обманщики] на подобии Марио плюют в душу, убивая окончательно веру в человеческое.

Просто осознайте, что Марио Фернандесу каждый месяц только зарплатой прилипает на карту 20 000 000 рублей. А еще всякие подъемные, премиальные и бонусы.

Да он ### клал на каждого фаната ЦСКА и его мнение. Как же ему ##### под бутылочку вина за 5 тысяч евро», – написал капитан « ».

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