«Марио ### клал на фанатов ЦСКА. Подобные ему убивают веру в человеческое». Сибскана о защитнике

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы болельщики Марио Фернандес Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Сибскана прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Фернандес, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год, подпишет контракт с «Зенитом».

«Страдают больше всего, конечно, болельщики. Мало того, что им регулярно ###### [врут], что типа футбол делается для них, так еще и ###### [обманщики] на подобии Марио плюют в душу, убивая окончательно веру в человеческое.

Просто осознайте, что Марио Фернандесу каждый месяц только зарплатой прилипает на карту 20 000 000 рублей. А еще всякие подъемные, премиальные и бонусы.

Да он ### клал на каждого фаната ЦСКА и его мнение. Как же ему ##### под бутылочку вина за 5 тысяч евро», – написал капитан «Амкала».  

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение» 

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22 комментария

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IceBear27
Что такое Сибскана?
+28
-4
+24
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Overkiller
Ответ IceBear27
Что такое Сибскана?
И зачем нам её мнение про Фернандеса?
+18
-1
+17
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the80dream
Ответ IceBear27
Что такое Сибскана?
что то венерическое, в крайней стадии говоришь одними ###
+13
-2
+11
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андрэ
вся суть этой говнолиги - куча мата между набора букв
+7
-3
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Валера, уходи!!!
да и правильно делает... с чего вдруг фанаты считают, что им кто-то должен?
+4
0
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tommy_hell_trigger
Для нас, безусловно, важно мнение этих быдлонедофутболеров
+7
-4
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alexus-1990
сибаса поскорее бы сибскана
+2
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Нейтральный критик
Медиалига в своей среде обитания: мат, кликухи и высеры.
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форест
Почему у них у всех собачьи клички?
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Партизанен
Чья собака лает ?
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Голубой лев
Нам Сибскана из Амкала по-пацански объяснил, что Фернандес вина пил.
Что вертел на чресле веру в человечество и щедрость
ентот Марио бразил.
+2
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Eric_Cartman
Кто он такой, чтобы такое о нем говорить? Да и зачем это тут? Кликбэйт в стиле спортса?
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Кто составил коспекты Лобановского?
Что это за клоун?
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Амин Чич
Осталось спросить и выложить мнение ведущего прогноза погоды на "культуре"
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ЗЕНИТ65
Ответ Н.Ф.
Псевдоним, кличка, прозвище, погоняло.
Или психическое заболевание?
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ZarvuR2020
Он же в предыдущем посте рассказывал про наёмников
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Faust Doc
Господи, почему они думают что если будут как Дзюба они будут как Дзюба?
Скорее бы уже сезон!
гы гы гы
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Антимосковский
Комментарий удален модератором
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Н.Ф.
Ответ IceBear27
Что такое Сибскана?
Псевдоним, кличка, прозвище, погоняло.
0
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Dandelo_O
Ответ the80dream
что то венерическое, в крайней стадии говоришь одними ###
Не заразное хоть?
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Алексей Гусев
Ответ Антимосковский
Комментарий удален модератором
думаешь внук Газзаева???
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