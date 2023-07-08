Мостовой о Марио в «Зените»: «Удивляюсь, когда игрок целует эмблему, а потом уходит в другую команду. Не спешите ничего целовать»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Мостовой Марио Фернандес Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Фернандес, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год, подпишет контракт с «Зенитом».

«Не знаю, почему Фернандес выбрал «Зенит». Скорее всего, основной причиной стали деньги. Но я бы не стал его обвинять. Если тебе в 32 года дают большой контракт, что делать?

Однако я всегда удивляюсь высказываниям, когда игрок целует эмблему клуба, а потом уходит в другую команду. Не спешите ничего целовать», – сказал бывший игрок сборной России.

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10 комментариев

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Mihail0910
Ну, и в чём Царь не прав?
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munhin
Золотые слова ... ))
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Михо
Помню как Шева поцеловал эмблему Челси и вот этого фаны Милана ему так и не простили, в период возвращения его встретили не очень тепло
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Антон Лукашов
Онопко тоже целовал эмблему ЦСКА
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Faust Doc
Ответ munhin
Золотые слова ... ))
Воистину!
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igls54
Целовать эмблему всяко лучше, чем задницу президента
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