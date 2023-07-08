Мостовой о Марио в «Зените»: «Удивляюсь, когда игрок целует эмблему, а потом уходит в другую команду. Не спешите ничего целовать»

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Фернандес, выступавший в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год, подпишет контракт с « ».

«Не знаю, почему Фернандес выбрал «Зенит». Скорее всего, основной причиной стали деньги. Но я бы не стал его обвинять. Если тебе в 32 года дают большой контракт, что делать?

Однако я всегда удивляюсь высказываниям, когда игрок целует эмблему клуба, а потом уходит в другую команду. Не спешите ничего целовать», – сказал бывший игрок сборной России.

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто