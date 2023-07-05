Защитник 2Drots Сибаев: «2Drots, «Родина Медиа», «Амкал», «Броуки» – это уже уровень Второй лиги, ФНЛ»

Теги Первая лига Вторая лига Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Медиафутбол

Руслан Сибаев считает, что 2Drots, «Родина», «Амкал», «Броуки» – это уже уровень ФНЛ.

– Как твое здоровье?

– Колено уже хорошо. Бегаю потихоньку. Где-то футбольчик, где-то в тренажерном зале.

– Ты еще планируешь вернуться на уровень медиафутбола?

– Да, может даже в ЛФЛ, но не знаю пока когда.

– Но ты в командном чате команды? Ты участник команды?

– Я в чате, но, честно говоря, это первая игра, которую я посетил. Но полноценно нет. Не знаю, потяну ли уровень Медиалиги сейчас. Финал по уровню – один из самых классных матчей.

Не знаю, потяну ли. Уровень условной «Народной Команды» – да, а вот 2Drots, «Родина Медиа», «Амкал», «Броуки» – это уже уровень Второй лиги, ФНЛ, – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Напомним, Сибаев порвал связки колена в 2021-м году, восстановился, вышел на первый после травмы товарищеский матч за 2Drots летом 2022-го и порвал связки на другом колене. 

1 комментарий

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