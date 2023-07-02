Блатов о Кубке России: «Родина Медиа» спокойно может обыграть команды Второй лиги»

Виктор Блатов оценил шансы «Родины Медиа» выступить в Фонбет Кубке России.

«Да, есть договоренность с «Родиной Медиа», что я остаюсь на Кубок. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы играть. Хочу, как можно дальше пройти.

Думаю, с « » мы можем пройти достаточно далеко. Команды Второй лиги совершенно спокойно обыграть нам под силу.

Я бы с большим удовольствием сыграл еще раз с питерской «Звездой» (Виктор уже выступал в Кубке в составе « » – Sports.ru). Очень многих людей я прям запомнил.

Мне не понравились, как они себя омерзительно вели, если честно. Я бы очень хотел с ними сыграть, но для начала нужно начать играть.

Финал МФЛ в «Лужниках», что может быть круче? Я играл на очень многих стадионах, даже забивал. Не знаю... На «Олд Траффорде» я не забивал, но играл. Финал Кубка России в «Лужниках». Это, конечно, мечта-мечта, но она есть», – сказал нападающий «Родины Медиа» и экс-игрок «Амкал».

24-летний нападающий выиграл в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1), и «РМ» получила возможность выступать в Кубке.