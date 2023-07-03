Виталий Дьяков: «Не за горами время, когда медийные команды будут заявляться не только в Кубок России, но и во Вторую лигу»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Виталий Дьяков Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Виталий Дьяков уверен, что медиафутбольные клубы могут скоро появиться во Второй лиге.

«Сейчас медиафутбол стал больше похож на профессиональный. Если год назад команды только два‑три раза в неделю тренировались, то сейчас многие перешли на уровень подготовки профессиональных клубов. Проводят сборы, тренируются пять дней в неделю.

Медиакоманды медленно, но верно движутся в профессиональный футбол. Думаю, не за горами время, когда они заявятся не только в Кубок России, но и во Вторую лигу.

Что касается того, что они могут показать в Кубке, то, думаю, первые раунд‑два смогут пободаться с командами Второй лиги. На что‑то большее рассчитывать на сегодняшний день сложно.

Считаю, что профессионалы все‑таки обязаны обыгрывать медиакоманды, должны быть на голову сильнее. В противном случае им стоит заканчивать и самим уходить в медиа», – сказал Дьяков.

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут свои выступления с первого раунда Пути регионов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4eburan71
видимо это горы го_на...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Да они хоть щас могут заявлятся, и те бездари что в медия играют могут хоть сейчас идти во вторую лигу, но там все не про футбол а про деньги и лайки. Во 2 диве им мало платят, а так они со своими медиа недокомандами хоть в 5 див пойдут лишь бы бабки платили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
медиа команда трансформируется в клуб второй лиги - она перестает быть медийной. иначе нет смысла даже пытаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий