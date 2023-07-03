Виталий Дьяков: «Не за горами время, когда медийные команды будут заявляться не только в Кубок России, но и во Вторую лигу»

Виталий Дьяков уверен, что медиафутбольные клубы могут скоро появиться во Второй лиге.

«Сейчас медиафутбол стал больше похож на профессиональный. Если год назад команды только два‑три раза в неделю тренировались, то сейчас многие перешли на уровень подготовки профессиональных клубов. Проводят сборы, тренируются пять дней в неделю.

Медиакоманды медленно, но верно движутся в профессиональный футбол. Думаю, не за горами время, когда они заявятся не только в Кубок России, но и во Вторую лигу.

Что касается того, что они могут показать в Кубке, то, думаю, первые раунд‑два смогут пободаться с командами Второй лиги. На что‑то большее рассчитывать на сегодняшний день сложно.

Считаю, что профессионалы все‑таки обязаны обыгрывать медиакоманды, должны быть на голову сильнее. В противном случае им стоит заканчивать и самим уходить в медиа», – сказал Дьяков.

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут свои выступления с первого раунда Пути регионов.