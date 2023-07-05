Приложение «Медиафутбол» уже доступно в Google Play

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Вся информация о главных медиафутбольных турнирах.

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Приложение на iOS будет доступно позже

Опубликовал Sports.ru

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    8 комментариев

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    erabog@icloud.com
    ##### нам эта информация!
    +7
    -1
    +6
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    Jhon
    Кто-то серьезно этим интересуется?
    +7
    -1
    +6
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    Костя Кот
    за деньги нет
    +1
    0
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    fugly
    Буква Ю
    +1
    -1
    0
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    Николай Платонов
    Вау, круто, огонь, кайф, отлично, ништяк, чётко, пошел устанавливать!!!
    +1
    -1
    0
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    faddey
    Надо запушить эту новость владельцам айфонов :)
    0
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    Лжетрофеич
    Шчастье-то какое!!!
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    Morozov 23
    может сначала приложение спортс.ру для айос новое сделаете????
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