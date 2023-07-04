Акинфеев – тренеру вратарей «Амкала» Спирякову: «Как вы этими мячами играете в Медиалиге? ###### он вильнул! (в матче с 2Drots)»

Игорь Акинфеев отреагировал на пропущенный гол Федора Маслова в полуфинале Winline МФЛ.

«Я очень хочу, чтобы Федя сыграл в Кубке России. Он потрясающий.

Давайте судить объективно. Смотрите, недавно я был у Акинфеева, он мне сказал: «Как там Федос? Как вы этими мячами играете? ###### он вильнул! (в матче с 2Drots)»

То есть даже Игорь, который повидал многое, говорит, что мяч жестко вильнул. Он, конечно, сказал, что Федосу немного не хватило баланса корпуса, но мяч вильнул. Если вы мне не доверяете, то может будете Игорю Акинфееву доверять.

Помимо этого гола у Федоса был потрясающий матч. Одна ошибка – сразу начали Федоса со счетов списывать.

Федя – это и есть медиафутбол. Если его за этот момент зачехлить, то давайте тогда сразу всех уберем и будем кайфовать от Второй лиги», – сказал тренер вратарей «Амкала».

«Амкал» проиграл 2Drots в полуфиинале Winline Медиалиги (0:1). Единственный гол в концовке первого тайма забил Слон.