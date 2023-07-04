Акинфеев – тренеру вратарей «Амкала» Спирякову: «Как вы этими мячами играете в Медиалиге? ###### он вильнул! (в матче с 2Drots)»

Теги Игорь Акинфеев «Слон» Владислав Ослоновский Амкал Федор Маслов 2Drots Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Акинфеев отреагировал на пропущенный гол Федора Маслова в полуфинале Winline МФЛ.

«Я очень хочу, чтобы Федя сыграл в Кубке России. Он потрясающий.

Давайте судить объективно. Смотрите, недавно я был у Акинфеева, он мне сказал: «Как там Федос? Как вы этими мячами играете? ###### он вильнул! (в матче с 2Drots)»

То есть даже Игорь, который повидал многое, говорит, что мяч жестко вильнул. Он, конечно, сказал, что Федосу немного не хватило баланса корпуса, но мяч вильнул. Если вы мне не доверяете, то может будете Игорю Акинфееву доверять.

Помимо этого гола у Федоса был потрясающий матч. Одна ошибка – сразу начали Федоса со счетов списывать.

Федя – это и есть медиафутбол. Если его за этот момент зачехлить, то давайте тогда сразу всех уберем и будем кайфовать от Второй лиги», – сказал тренер вратарей «Амкала».

«Амкал» проиграл 2Drots в полуфиинале Winline Медиалиги (0:1). Единственный гол в концовке первого тайма забил Слон.

 

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9 комментариев

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Marcus-light
Осталось узнать, кто такой Федос, почему он Медиафутбол, и зачем мяч вильнул перед ним
+34
0
+34
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NbamenWade3
Очень не интересно. Давайте ещё обсудим как Костик во дворе в очко пустил
+34
-3
+31
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Serge Vendino
Ответ Marcus-light
Осталось узнать, кто такой Федос, почему он Медиафутбол, и зачем мяч вильнул перед ним
И какой слон куда ему забил
+18
-1
+17
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Vladimir Sirotin
Обиженные на новости о медиафутболе генерят комментарии и просмотры. Давайте больше гневных постов, расписывайте в каждой новости почему именно вам не нравится медиафутбол :)
+5
-1
+4
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TheCreator
Ответ NbamenWade3
Очень не интересно. Давайте ещё обсудим как Костик во дворе в очко пустил
Только при чем тут футбол...
+3
0
+3
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Vladimir Sirotin
Ответ noti22
Новости про медиафутбол будут в любом случае, спортс на контракте с Winline
Понятно что не из-за большой любви тут постятся эти новости. Но забавно наблюдать одни и те же негативные комментарии, при том что других практически и нет :) По сути вся активность создается теми, кому это не нравится.
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Demedieu
опять новость о медиафутболе
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Serge Vendino
И какой слон куда ему забил
Слоны в медифутболе играют? А жирафы?
0
0
0
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noti22
Ответ Vladimir Sirotin
Обиженные на новости о медиафутболе генерят комментарии и просмотры. Давайте больше гневных постов, расписывайте в каждой новости почему именно вам не нравится медиафутбол :)
Новости про медиафутбол будут в любом случае, спортс на контракте с Winline
+1
-1
0
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