«Многие забыли, как мы начали сезон. Двумя поражениями и тоннами хейта». Федос об «Амкале»

Федос высказался после матча с 2Drots в полуфинале Winline Медиалиги.

« » с минимальным счетом проиграл «дротам» (0:1) и выбыл из турнира.

«Так сложились обстоятельства, что Жека [Малофеев] выбыл. Скорейшего ему выздоровления. Я безумного благодарен тренерскому штабу за то, что они сказали, что играть буду я.

Да, сегодня сыграл не лучшим образом, но я все равно этот турнир оценю на 4 с минусом. Конечно, виню себя сегодня. Но при этом на этом турнире было не мало достойных игр. Да и вообще от «Амкала».

Многие забыли, как мы начали сезон. Двумя поражениями и тоннами хейта. Ничего, потом мы выбрались и дошли до полуфинала. В один из самых ответственных моментов сыграл не лучшим образом.

Наверное, должен был брать, раз играю на таком уровне. Тут совокупность факторов: я не отбил, мы не забили, хотя моменты были», – сказал голкипер «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ангелиной Карпенко.

«Наверное, небольшая ошибочка все-таки там была». Сычев считает, что Федос ошибся в эпизоде с голом Слона