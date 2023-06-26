«Это первый матч, после которого ко мне подходят «дроты» и говорят, что мы выглядели сильнее». Спиряков о полуфинале МФЛ

Евгений Спиряков высказался после матча с 2Drots в полуфинале Winline Медиалиги.

« » с минимальным счетом проиграл «дротам» (0:1) и выбыл из турнира.

«Мы ни разу по воротам не попали. Ноль. Все что-то рядом, либо мимо. У Карата был момент, у Гаса, но если смотреть правде в глаза, мы ноль ударов по воротам совершили. Как забивать, если мы не попадаем? Этот гол. Какой есть. Пропустили и все.

Я не могу поделить на черное и белое. Они окопались в своей штрафной во втором тайме, встали вдесятером в автобус, мы им забить из-за этого, наверное, не смогли. Сильнее ли они из-за этого? Может быть, тактически получилось правильнее. Правильно ли это? Если они выиграли, значит правильно.

Мы выглядели сильнее, даже они это говорили. Это первый матч, после которого ко мне подходят «дроты» и говорят, что мы выглядели сильнее.

Федя [Маслов] правильно сказал: «Дроты» сейчас чувствуют тоже самое, что мы чувствовали на МКС-2021, когда они нам проиграли в финале. По составу они были намного сильнее, но все равно проиграли. Некит ходил и говорил: «Что мы должны еще сделать, чтобы выиграть?

«Нужно ли что-то менять? Нет, правда. Мы хорошо играли. Я не знаю, мы показывали классный футбол, но проиграли. Возможно, надо играть в ###### [плохой] футбол играть и выигрывать. В целом – нормальная тактика, окопались бы тоже сзади, ### бы нас прошли.

Хочется в такой футбол играть – нет. Мне нравится футбол, который ставит Викторович и Алексеевич (Виталий Викторович Миллер и Дмитрий Алексеевич Буробин, тренеры «Амкала» – Sports.ru). Мне нравится стиль нашей игры, я бы его не менял», – сказал тренер вратарей «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ангелиной Карпенко.

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов

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