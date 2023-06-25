«100% это вратарская ошибка». Алекс Шибаев считает, что Федос ошибся в эпизоде с голом Слона

Теги «Слон» Владислав Ослоновский Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Алекс Шибаев Медиафутбол

Алекс Шибаев считает, что Федос ошибся в эпизоде с голом Слона.

«100% это вратарская ошибка. Мяч летел по уходящей траектории, поэтому Федос подумал, что ближе будет.

Не знаю, может он пошел гадать, без понятия, что у него в голове. После игры у него спрошу.

А так, факт – это вратарская ошибка. Но, не знаю. Все мы ошибаемся, все бывает», – сказал вратарь 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

2Drots ведут 1:0 в полуфинальном матче Winline Медиалиги с «Амкалом».

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2 комментария

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Alex Serpen
Ответ Adeen
Ставочки, ставончики, ставчушечки))
Нет ставок на медиафутбол.
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