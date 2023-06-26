«Наверное, небольшая ошибочка все-таки там была». Сычев считает, что Федос ошибся в эпизоде с голом Слона

Дмитрий Сычев высказался после матча с «Амкалом» в полуфинале Winline Медиалиги.

2Drots с минимальным счетом обыграли « » (1:0) и вышли в финал турнира, где встретятся с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы. Финальный матч состоится 1 июля в «Лужниках».

«Если честно, не ожидал, что они так побегут. Я знал, что у них будет желание, за счет желания, как раз они и смогут побороться. Но я прямо восхищен их действиями. Как они сейчас играли, как держали мяч, катали, терпели, пытались забить.

Им огромный респект за то, что они до самой последней секунды пытались забить. Это еще одно подтверждение того, что они – сильный и сплоченный коллектив, который живет один делом и мечтой.

К счастью, удача сегодня улыбнулась нам. Наверное, мы этого заслужили больше, нежели, чем команда против которой мы играли. Поэтому я безумно счастлив, но эмоций у меня нету. От слова совсем.

Пропущенный гол Федоса? Наверное, я скидываю это на то, что живой газон, непонятно как мяч летит. Плюс он стабильно играет всего первый сезон в МФЛ.

Наверное, перенервничал, недостаток опыта. Вот эти моменты повлияли, и он пропустил. Наверное, небольшая ошибочка все-таки там была», – сказал голкипер 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ангелиной Карпенко.